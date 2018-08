Avec l’obligation faite par l’autorité aux réseaux de téléphonie mobile de faire identifier tous leurs clients, on assiste à une affluence dans la plupart des agences qui, faut-il le rappeler, sont d’ailleurs très peu nombreuses. Certes, pour faciliter la tâche aux uns et aux autres, certaines agences de téléphonie mobile ont donné la possibilité à leurs clients de le faire par les réseaux sociaux (whatsapp ou par mail). Mais cela n’est valable que pour ceux qui savent lire et écrire. C’est pourquoi l’on suggère aux différents réseaux de téléphonie mobile, de créer des agences ad hoc pour soulager les peines des clients que nous sommes.

Boundi OUOBA