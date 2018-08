Vous est-il déjà arrivé d’accompagner ou d’aller accueillir quelqu’un à l’aéroport international de Ouagadougou ? En tout cas, mal vous en prendra si vous osez le faire un jour. Car, vous allez y poireauter quelque temps voire pendant des heures, sous le soleil ou la pluie, surtout si le vol a connu un retard. Certes, on comprend que pour des raisons de sécurité, on ne peut plus autoriser l’accès au hall de l’aéroport à tout le monde comme cela se faisait, il y a quelques années. Mais des dispositions minimales doivent être prises pour permettre aux accompagnants des passagers de s’asseoir pendant le temps d’attente.

Boundi OUOBA