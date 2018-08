L’insalubrité dans les petits marchés et yaars de la capitale est une réalité. En effet, avec la saison des pluies, il n'est pas rare de voir dans ces lieux de commerce, des légumes et autres marchandises destinées à la consommation, étalés à même le sol, sur des morceaux de sacs dont l'hygiène laisse à désirer. Des comportements qui s’avèrent dangereux pour la santé des clients et des vendeuses elles-mêmes. Même s'il est vrai que certains de ces légumes passent à la vapeur avant d'être consommés, ce n'est pas trop demander que de se munir de tables ou de meilleurs étalages, par respect pour leurs clients. Du reste, ces derniers ont également une part de responsabilité dans ce manque d’hygiène. Car, pourquoi ne pas "boycotter" ces légumes au profit de ceux qui sont mieux entretenus, moins exposés à la boue et aux microbes ?

Boundi OUOBA