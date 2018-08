Le client est roi, dit-on. Mais cette assertion n’est valable que sous d’autres cieux. En tout cas, pas à Ouagadougou où on tombe souvent des nues face à certaines situations dans certaines agences de banque. En effet, il arrive qu’on s’entende dire dans une agence de banque qu’il n’y a plus de chèque de guichet. Ce qui oblige le client à rebrousser chemin pour ne pas dire à rechercher une autre agence. Quand on sait que circuler dans la capitale burkinabè à certaines heures de la journée relève d’un parcours du combattant, l’on ne peut que déplorer une telle situation. Comment une banque peut-elle se permettre d’épuiser tous ses chèques de guichet sans en renouveler le stock bien avant, sachant que ses clients peuvent en demander d’un moment à l’autre ? En tout cas, il faut le dire. Ça ne fait pas sérieux.

Dabadi ZOUMBARA