De la farine de maïs étalée en plein marché ou aux abords des concessions. Ce sont des faits et gestes que l’on constate chaque jour. A priori, cela ne pose pas problème, pour peu que l’on s’entoure d’un minimum de précautions. Mais là où le bât blesse, c’est lorsque certains ruminants (moutons, chèvres, etc.) en divagation, se retrouvent sur ladite farine. Ils y déversent souvent leurs excréments parce qu’il n’y a personne à côté pour les en empêcher. Outre cela, lorsqu’il y a du vent, sachets plastiques, poussière et autres saletés se retrouvent dans la même farine, laquelle sera plus tard vendue sur nos marchés et yaars. C’est tout simplement dégoûtant. Il y a lieu que ceux et celles qui en vendent revoient leur copie. Il y va de l’hygiène alimentaire, donc de la santé des consommateurs.

Colette DRABO