Hier, lendemain de la fête de la Tabaski, les rues et les boulevards de la ville de Ouagadougou étaient quasiment déserts entre 6h 30 et 7h 30 alors qu’habituellement, les gens se bousculent à ces heures-là dans la circulation. Que se passe-t-il alors ? Doit-on comprendre que bien des travailleurs, notamment de la Fonction publique, sont restés à la maison ? Cela y ressemble fort quand on sait que le slogan bien connu des agents publics est le suivant : « La Fonction publique, ce n’est pas le champ de mon papa ». Le ministre Séni Ouédraogo est interpellé.

Boundi OUOBA