Il n'est pas rare de voir, en circulation, des piétons et souvent même, dans le pire des cas, des enfants ou de vieilles personnes bloqués au milieu de la chaussée, implorant la clémence des motocyclistes et automolistes pour traverser la voie. Ces derniers, sous prétexte d’être pressés, cèdent parfois très difficilement le passage. Et pourtant, la priorité, selon le Code de la route, revient aux piétons pour qui on n’a malheureusement aucun égard au Burkina Faso. C’est à croire qu’ils sont perçus par certains usagers de la route, comme des citoyens sans droits. Franchement, soyons tolérants ! Cela participe du bien-vivre-ensemble !

Madi ZOUNDI (Correspondant)