Le championnat national de football saison 2018-2019 a démarré le vendredi 31 août 2018. Ce marathon va s’étendre sur trente journées. Une compétition où la passion prend souvent le pas sur le jeu, créant parfois une ambiance délétère dans les terrains de football avec des conséquences souvent regrettables, malgré tous les messages appelant à garder un esprit de fair-play. C’est pourquoi il est toujours bon de rappeler aux uns et aux autres que le sport, de façon générale et le football en particulier, reste un jeu, quels que soient les résultats. Et quoi qu’il arrive, tous doivent faire dominer l’esprit de fair-play, de tolérance, pour éviter que nos stades deviennent des lieux de hooliganisme. Tous les acteurs du football sont interpellés

Antoine BATTIONO