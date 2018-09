Un affrontement a opposé des dozos à des koglwéogo à Kouéré, du nom de ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Karangasso-Vigué, faisant 4 morts.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’une barbarie indigne d’un Etat de droit et, qui plus est, traduit notre manque de solidarité face à l’ennemi commun que sont les terroristes. Plutôt que de passer le temps à nous battre entre nous, on aurait puCA DU 14/09Até. reste n'lle la peine d'attaques qui se multiplient dans notre pays. C'à une vingtaine de kilomètres de Karanga fédérer nos énergies pour mettre fin aux attaques meurtrières qui se multiplient dans notre pays. C’est le seul combat qui vaille la peine d’être mené. Tout le reste n’est que vanité.

Boundi OUOBA