Depuis quelque temps, on constate que les contrôles d’identité se sont renforcés dans la capitale burkinabè. Même les piétons n’échappent plus à la règle. Cette initiative des Forces de défense et de sécurité est à saluer à sa juste valeur. Car, avec l’insécurité grandissante dans le pays, une telle mesure est plus que nécessaire parce qu’elle peut contribuer à mettre hors d’état nuire, des individus suspects. Il faut souhaiter que l’initiative se poursuive et que les citoyens y adhèrent pleinement, car il y va de la sécurité de tous. Tout ce qu’il faut craindre, c’est que cette mesure ne soit pas un moyen de plus pour certains, de rançonner de pauvres citoyens. Pour mener à bien cette mission, la hiérarchie de la sécurité se doit d’ouvrir l’œil et le bon.

Dabadi ZOUMBARA