Dans l’objectif de rapprocher davantage les forces de sécurité des populations dans la ville de Ouagadougou, l’on a installé un poste de gendarmerie à Karpala, non loin de la mairie du 11e arrondissement. Ce qui est à saluer dans ce contexte d’insécurité grandissante. Seulement voilà : l’accès audit poste n’est pas du tout aisé compte tenu des gros trous à l’entrée. Quand il pleut, c’est la croix et la bannière pour y accéder du côté ouest. Toute chose qui est à même d’impacter négativement la capacité d’intervention des éléments en poste en cas d’urgence. Il y a lieu donc que l’autorité songe à arranger cette voie d’accès. Ce qui va non seulement faciliter la fréquentation dudit poste par la population, mais aussi et surtout le mouvement des forces de l’ordre.

Drissa TRAORE