Au feu tricolore jouxtant la pharmacie Dunia aux 1200 logements à Ouagadougou, l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a procédé à la réparation de ses installations. Manifestement, des tuyaux étaient certainement perforés, laissant couler l’eau sur une portion de la voie, pendant plusieurs jours. Ces tuyaux ont été réparés et l’eau ne coule plus. Mais il y a un problème. La fosse n’a pas été rebouchée et l’abord de la voie est occupé par la terre. A vue d’œil, le système sécuritaire mis en place pour protéger les usagers de la voie, dans les faits, comporte des limites. Il y a des risques objectifs d’accidents. L’ONEA est interpellé.

Michel NANA