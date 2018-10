C’est la reprise des classes depuis le 1er octobre. Et comme chaque année, l’Etat met tout en œuvre pour la bonne réussite de l’année scolaire 2018-2019 comme par exemple la distribution gratuite des manuels scolaires. Cependant, bien que ces manuels portent la mention ‘’interdit à la vente’’, il y a des gens sans scrupules qui, chaque fois, passent par la ruse pour soutirer des lots de matériels et les revendent à des libraires. Vivement que le ministère du Commerce traque tous ces commerçants véreux et que l’on travaille à démanteler leurs complices au sein des structures en charge de la gestion desdits manuels scolaires !

D.T