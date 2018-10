A Ouagadougou, certains vigiles de banques de la place sont si attirés par le gain facile qu’ils se livrent à des pratiques inacceptables. En effet, ceux-ci coupent plusieurs tickets, soit de dépôt ou de retrait, qu’ils remettent à des clients moyennant une certaine somme. Ce qui amène ceux qui ont coupé leurs tickets suivant l’ordre normal, à attendre pendant longtemps parce que les nouveaux arrivants qui ont payé les tickets, sont servis avant eux. C’est ainsi que certains clients peuvent passer plus d’une heure dans une banque avant de passer au guichet alors qu’il n’y a pas beaucoup de clients dans les lieux. Cette pratique devient de plus en plus courante et il serait bon que les responsables des institutions bancaires aient un regard sur le comportement de ces vigiles, lequel comportement crée des désagréments à bien des clients. Le rôle d’un vigile, c’est d’assurer la sécurité des personnes et des biens et non de faire des deals comme on le constate souvent.

Dabadi ZOUMBARA