Ces derniers temps, les parents d’élèves ont défilé dans les inspections d’éducation de base, pour le retrait des relevés de notes de leurs enfants admis à l’examen du CEP et du concours d’entrée en sixième afin de compléter les dossiers de demande de bourses scolaires du post-primaire. Ce qui est normal. D’autant que cela facilitera à l’avenir la tâche des parents d’élèves. Toutefois, il serait souhaitable que les relevés de notes soient délivrés aux candidats, comme cela se fait au BEPC et au Baccalauréat. Toute chose qui pourrait aider parents et élèves à mieux se situer.

Pascal TIENDREBEOGO

(Correspondant)