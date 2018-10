Les boutiques de transfert mobile d’argent sont devenues, depuis un moment, la cible d’attaques de bandits de tout acabit. Une situation qui s’explique par le fait que le minimum de sécurité n’est pas toujours garanti autour de ces boutiques. Et en plus de la perte d’argent qu’on enregistre, il faut parfois y ajouter celle en vie humaine. Au vu de la situation d’insécurité que vit le pays de façon générale, bien des propriétaires de boutiques de transfert mobile d’argent, vivent la peur au ventre. Que faire face à la menace? Le créneau est en danger. Tout doit être mis en œuvre pour que ce secteur d’activité dont l’utilité pour la société n’est plus à démontrer, survive à tous ces malfrats qui travaillent petit à petit à son extinction.

Antoine BATTIONO