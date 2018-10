Après des moments de tumulte, le calme semble revenir à la mairie de Saponé avec la tenue de la deuxième session ordinaire du conseil municipal, les 16 et 17 octobre dernier. Pour cette session, 66 conseillers municipaux sur les 80 qui constituent le conseil municipal, ont répondu présents. Le quorum était donc suffisant pour tenir ladite session qui a délibéré, entre autres, sur la demande de personnels cadres au ministère de l’Administration territoriale au profit de la mairie, la mise en place des membres des commissions permanentes, la participation de la commune à la commémoration du 11 décembre 2018 à Manga. Et de façon consensuelle, les conseillers ont décidé de reporter à la prochaine session, la délibération sur la taxe sur la publicité, le temps de s’enquérir des exemples d’autres communes. Il faut maintenant espérer que la hache de guerre soit définitivement enterrée entre les membres de ce conseil municipal, pour le bonheur de la commune et de ses habitants.

Drissa TRAORE