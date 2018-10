Si les élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 1er octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national, ce n'est pas le cas pour les élèves du village de Boulkon dans la commune d'Arbollé au Passoré. Et pour cause : l’entreprise chargée de la construction des bâtiments depuis 2015, n’a toujours pas fini les travaux. Ainsi, les élèves qui avaient quitté le CM2 pour la 6e, se retrouvent sans locaux. Approchés le lundi 15 octobre dernier, parents d’élèves, responsables de l'établissement, le maire de la commune de Arbollé, disent être tous indignés du retard accusé par l'entreprise tout en laissant entendre qu’ils ne savent plus à quel saint se vouer. Contacté au téléphone, l'entrepreneur avoue avoir des problèmes avec sa banque et appelle le MENA au secours. Alors, le ministère de l'Education est interpellé.

Marou DIANDA (Correspondant)