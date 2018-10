La rentrée scolaire a eu lieu au Burkina Faso depuis le 1er octobre dernier, mais certains parents d’élèves ne digèrent toujours pas le paiement des frais APE (Association des parents d’élèves). La raison, ces derniers soutiennent avoir payé lesdits frais au sein d’écoles où il n’y a même pas de bureau APE. Et ils n’ont pas tort. Car, ils sont nombreux les établissements scolaires à Ouagadougou où on vous fait payer des frais APE alors qu’il n’y existe aucun bureau APE. Cela relève purement et simplement de l’escroquerie et les autorités en charge de l’éducation devraient mener des investigations sérieuses sur le sujet afin de démasquer ces établissements et les sanctionner à la hauteur de leur forfait. En attendant, les parents d’élèves devraient aussi faire preuve de prudence en n’allant pas inscrire leurs enfants dans n’importe quel établissement car, bien des écoles qui s’adonnent à cette pratique, ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi, pour ne pas dire ne sont pas reconnues par l’Etat.

Dabadi ZOUMBARA