Le constat est amer dans la plupart des marchés et yaars du Burkina. En effet, la caractéristique commune de ces marchés est l’embouteillage et l’encombrement des passages liés notamment à l’occupation anarchique des commerçants. A l’instar donc des autres marchés, celui de Kongoussi n’est pas en reste. Et pour y mettre un peu d’ordre, la police municipale, après de multiples campagnes de sensibilisation sans gain de cause, a mené, les 23 et 24 octobre derniers, une opération de désencombrement qui a consisté à dégager les commerçants anarchiquement installés, et à enlever les sachets qui servaient de toits aux hangars de fortune. Si certains commerçants ont adhéré facilement à cette opération de salubrité publique, d’autres ont préféré proférer des injures et autres malédictions au passage des agents de la police. En tous les cas, il faut saluer cette sortie de la police quand on sait que l’on a toujours en mémoire, l’incendie du CMA qui avait fait de nombreux dégâts.

Madi ZOUNDI (Correspondant)