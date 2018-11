Dans les alentours du lycée Marien N’Gouabi, se trouvent des tas d’immondices qui dégagent une odeur pestilentielle qui, à n’en point douter, indispose élèves et enseignants, et ce, tous les jours que Dieu fait. Et comme pour ne rien arranger, ledit établissement scolaire ne dispose ni d’électricité ni d’eau courante. Toutes choses qui ne sont pas de nature à favoriser de bonnes conditions de travail. Les autorités compétentes sont donc interpellées.

Pascal TIENDREBEOGO

(Correspondant)