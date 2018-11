A petits pas, nous nous acheminons vers la fin de l’année 2018. Et comme toutes les autres fins d’année, on assiste à une recrudescence des vols à main armée et braquages tous azimuts aussi bien à Ouagadougou que dans les autres provinces du pays. C’est le lieu donc d’en appeler à la vigilance de tous : évitons de nous déplacer avec de la liquidité. Car, on s’expose à tous les risques possibles, les malfrats étant sans état d’âme.

Boundi OUOBA