CARTE D’IDENTITE CEDEAO : Les députés burkinabè adoptent la loi

Les parlementaires burkinabè se sont réunis le lundi 10 avril 2017, en session ordinaire pour se pencher sur le projet de loi portant institution d’une carte d’identité CEDEAO au Burkina Faso. Ils ont adopté le projet de loi à l’unanimité après que celui-ci leur a été présenté.

« L’ensemble du projet de loi portant institution d’une carte d’identité CEDEAO au Burkina Faso est adopté à l’unanimité », s’est exprimé Me Stanislas Bénéwendé Sankara, 1er vice-président de l’Assemblée nationale. C’était le 10 avril dernier à l’hémicycle, suite à la présentation du projet de loi par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) et à quelques questions et suggestions. Ainsi, on peut retenir que la carte d’identité communautaire vise à faciliter la mobilité inter régionale au moyen d’un titre sécurisé permettant de lutter contre les trafics et migrations illicites afin de répondre aux enjeux actuels de lutte contre la menace terroriste. Et la CAGIDH de relever que cette carte d’identité à puce électronique présente plusieurs avantages pour les populations notamment celles du Burkina Faso. On peut noter entre autres, la libre circulation des personnes dans l’espace communautaire ; la contribution à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ; l’utilisation de ladite carte pour les futures élections. Pour convaincre davantage, il ressort que l’innovation technologique est telle qu’avec cette carte, aucune falsification n’est possible. Mieux, indique la CAGIDH, le ministère en charge de la Sécurité pourra exploiter toutes les opportunités technologiques qu’offre cette carte avec un usage multiple. Il faut relever que ce sont les mêmes données que celles figurant sur la carte nationale d’identité burkinabè qu’on retrouvera sur celle CEDEAO et que d’autres informations se rapportant aux élections et à l’assurance maladie peuvent y être introduites selon les besoins du moment. La date de mise en œuvre de la carte d’identité CEDEAO au Burkina Faso est prévue pour l’année 2018 et son coût d’acquisition sera fixé en fonction d’une part, des investissements à réaliser et d’autre part, des opportunités de mutualisation relatives à ladite carte. Ainsi, le Burkina Faso pourra, non seulement se doter d’un document d’identité sécurisé moderne et de voyage dans l’espace communautaire au profit de ses ressortissants, mais surtout d’être en conformité avec les décisions de la CEDEAO.

Il faut rappeler que c’est lors de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d’Etats de l’Afrique de l’Ouest, tenue à Abuja au Nigeria le 15 décembre 2014, qu’il a été décidé de l’institution d’une carte d’identité CEDEAO dans tous les Etats membres de la communauté.

Antoine BATTIONO