CHINE-BURKINA : Le conseiller politique, Xu Fei, nous a rendu visite

La Chine tisse lentement mais sûrement sa coopération avec la presse burkinabè. C’est dans le cadre de la consolidation de cette coopération, que le conseiller politique de l’ambassade de Chine au Burkina Faso a effectué, pour la deuxième fois, au journal « Le Pays », une visite de courtoisie au moment où le Burkina Faso et la Chine célèbrent leurs noces à Pékin. Au cours de cette visite, il s’est entretenu avec le Fondateur des Editions « Le Pays », Boureima Jérémie Sigué, et le Directeur de la rédaction, Boundi Ouoba. Le Directeur général des Editions « Le Pays », Cheick Beldh’or Sigué, était empêché.

C’est aux environs de 16h que la V8, couleur grise transportant le conseiller politique Xu Fei et l’attaché de communication, a fait son entrée dans la cour des Editions « Le Pays ». Ils sont reçus à la porte par un comité d’accueil qui les conduit, en premier lieu, chez le Directeur de la rédaction, Boundi Ouoba. Après les civilités, l’hôte et ses invités s’entretiennent dans une ambiance bon enfant. En effet, le conseiller politique, Xu Fei, a confié au Directeur de la rédaction, que la visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations avec la presse burkinabè, notamment le journal « Le Pays ». La visite du conseiller politique intervient au moment où le Chef de l’Etat burkinabè, accompagné d’une forte délégation, séjourne en Chine pour consolider les relations sino-burkinabè.

Xu Fei a annoncé au Directeur de la rédaction, qu’il est prévu, dans les mois à venir, beaucoup d’activités avec la presse burkinabè, aussi bien publique que privée. Et ces activités vont consister en des voyages de découverte de la Chine continentale par la presse burkinabè, des conférences sur le sommet sino-africain, etc. Le conseiller politique Xu Fei a déclaré qu’il serait intéressé d’avoir dans le journal, des avis « sur la coopération sino-burkinabè » en vue d’améliorer leur action au Burkina Faso. Après une vingtaine de minutes dans le bureau du Directeur de la rédaction, les visiteurs d’un soir ont pris congé de leur hôte. Mais avant de partir, le conseiller politique, Xu Fei, et l’attaché de communication sont passés par le bureau du Fondateur des Editions « Le Pays », Boureima Jérémie Sigué, qui s’est dit honoré par la visite de courtoisie des membres de l’Ambassade de la Chine au Burkina Faso. Il a salué la collaboration qu’ils sont en train de nouer. « J’espère que cette collaboration sera fructueuse », a-t-il déclaré. Le Fondateur des Editions « Le Pays » a poursuivi en souhaitant la bienvenue à la Chine parce que « avoir comme amie une grande puissance comme la Chine, cela compte », a-t-il conclu. Avant que les deux invités ne prennent congé du Fondateur, celui-ci leur a présenté et offert les différents produits des Editions « Le Pays ». Le Directeur général des Editions « Le Pays », Cheick Beldh’or Sigué, était, lui, empêché.

Françoise DEMBELE