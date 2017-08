CHU-YALGADO OUEDRAOGO : La Chambre de commerce sauve des prématurés

La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a, dans le cadre de ses premières journées de réflexion stratégique mandature 2016-2021, remis un don de matériel au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO), le 4 août dernier. D’une valeur de 30 millions de F CFA, ce matériel contribuera selon les donateurs, à soulager un tant soit peu les malades et à alléger la tâche du personnel soignant, souvent confronté à l’insuffisance du matériel médical.

Deux couveuses, 25 matelas habillés en simili cuir, un aspirateur chirurgical, 2 brancards, des boîtes de césariennes et d’accouchement, des nattes et divers autres matériels et consommables médicaux, telle est, entre autres, la composition du don remis au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), le 4 août dernier. Ce don d’une valeur de 30 millions de F CFA, a marqué le dernier acte fort des premières journées de réflexion stratégique de la CCI-BF mandature 2016-2021, tenues les 3 et 4 août 2017 à Ouagadougou. Mais avant la réception officielle de ce don, les deux couveuses avaient été déjà mises en service pour la prise en charge de jumeaux en provenance de Ziniaré. Cela, parce que l’hôpital en avait besoin pour sauver ces deux vies car il n’avait que 4 couveuses sur 6 en marche, selon le personnel de la pédiatrie. Très touchés par cette réalité, les donateurs ont laissé parler leur cœur en remettant une somme de 150 000 F CFA aux parents des jumeaux, un garçon et une fille. Selon le président de la Délégation consulaire de l’Est de la CCI-BF, Harouna Natama qui a prononcé le mot du président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo, ce don fait suite à la requête formulée par le ministère de la Santé en 2016 à l’endroit de la Délégation spéciale chargée de gérer les affaires courantes de la CCI-BF.

Faire de la CCI-BF une entreprise en phase avec son devoir de responsabilité sociale

Mais il s’inscrit également, a-t-il dit, dans la nouvelle vision du nouveau bureau consulaire de faire de la CCI-BF, une entreprise pleinement en phase avec son devoir de responsabilité sociale. Et de rappeler que les élus consulaires ont été très touchés d’apprendre par voie de presse, le 4 juillet 2016, le décès de deux jumelles faute de couveuses. D’où leur volonté de manifester leur solidarité à travers la remise de ce don. Il a révélé que des projets à caractère social sont inscrits dans le plan stratégique qu’ils viennent d’adopter et ils ne ménageront aucun effort en vue de les traduire en actes concrets pour soutenir les efforts du gouvernement. Autant que possible, la CCI-BF, a-t-il dit, n’hésitera pas à renouveler cette chaîne de solidarité au bénéficie des populations car, pour prospérer, leurs entreprises ont besoin de personnel en bonne santé, a-t-il lancé aux agents du ministère de la Santé à qui il a exprimé le soutien de la CCI-BF. Pour sa part, El Hadj Boureima Nana, 2e vice-président de la CCI-BF, a signifié que le geste de son institution va contribuer à soulager des malades. Et de souligner que personne ne peut dire qu’il n’a pas de malade à l’hôpital Yalgado. D’où la nécessité de voler au secours de cet hôpital qu’il a qualifié de maison commune. A l’en croire, la CCI-BF qui est en début de mandature n’hésitera pas à multiplier de tels gestes. Son souhait est que le matériel remis soit bien entretenu.

De nombreuses vies seront sauvées

Et l’on peut dire que ce vœu a de fortes chances d’être exaucé car le Directeur général du CHU-YO, Robert Sangaré, tout en se réjouissant du geste de la CCI-BF, s’est engagé à veiller au bon entretien du matériel reçu. Il a souligné l’utilité de ce matériel au regard de sa nature. Selon ses explications, les boîtes de césariennes et d’accouchement manquaient au CHU-YO, alors qu’il effectue souvent 30 césariennes par jour. Pour lui, ce matériel vient à point nommé car n’eût été le don des deux couveuses, les jumeaux prématurés qui en bénéficient déjà, ne seraient plus de ce monde. Aussi a-t-il remercié vivement la CCI-BF pour l’importance du don car au-delà de son coût, le nombre de vies qu’il va sauver est important. A son avis, les couveuses sont des équipements de pointe permettant de garder des bébés durant un mois. Il a dit espérer revoir bientôt les membres de la CCI-BF pour d’autres dons au profit des populations.

Dabadi ZOUMBARA