AU COIN DU PALAIS : Il écope de 5 ans de prison ferme pour avoir violé une fillette de 4 ans

C’est dans une maison abandonnée que tout s’est passé. En effet, KH, le prévenu, était couché dans sa maison quand il a vu passer la victime, une fillette de 4 ans accompagnée d’un garçonnet. Pour éloigner ce dernier afin de commettre son forfait, KH a eu l’ingénieuse idée de l’envoyer acheter quelque chose à la boutique. C’est ainsi qu’il a déshabillé la fillette de 4 ans et a essayé de la violer. Selon le prévenu, il n’a pas consommé l’acte sexuel avec la fillette. Mais le procureur a déclaré au cours de l’audience que les examens médicaux ont montré qu’il y a eu contact entre les deux sexes, donc viol. Une situation qui dépasse tout entendement. « Y a quoi sur elle qui ressemble à une femme ? Qu’est-ce que vous cherchez en posant cet acte » ?, a demandé le juge au prévenu. Le procureur, au cours de ses observations a laissé entendre qu’au regard de la situation et de l’âge de la victime, il convient de déclarer le prévenu coupable et de le maintenir dans les liens de l’infraction et le condamner à une peine de prison de 12 ans. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, a condamné KH à 5 ans de prison ferme.

Quand une victime pourchasse son voleur

Youssouf Bassiéma était à la barre le lundi 8 mai 2017 pour tentative de vol. Selon les faits, Youssouf est entré dans une maison pour voler. Mais quand il est entré dans la maison en question, il a torché et c’est à ce moment que la victime s’est réveillée. S’en est suivie alors une course-poursuite entre le voleur qui cherche à sauver sa peau et la victime qui voulait coûte que coûte mettre la main sur celui qui s’est introduit frauduleusement dans sa maison. Une course-poursuite qui a conduit les deux hommes dans la maison du prévenu. A la barre, ce dernier a fait comprendre qu’il était entré dans la maison de la victime, non pas pour voler mais pour le réveiller, afin qu’il ferme sa porte. Ce qui a fait rire le procureur qui a affirmé qu’il y a tentative de vol. Pour ce faire, il a requis 12 mois de prison ferme contre le prévenu. Une réquisition que le tribunal a suivie à la lettre.

Quand un gardien vole les effets qui lui sont confiés

Hamado Ouédraogo, gardien, est accusé d’avoir soustrait frauduleusement plus d’une tonne de ciment et de produits alimentaires appartenant à son employeur. Selon le prévenu, il n’a soustrait que deux sacs de ciment et n’a pris que deux paquets de produits alimentaires. « Pourquoi avez-vous pris les deux sacs de ciment » ?, a demandé le juge. « Pour arranger ma maison », a répondu le prévenu. Ahuri, le juge lance : « On vous demande de garder des effets pour qu’ils ne se perdent pas et c’est vous-même qui les soustrayez frauduleusement » ? Le procureur n’est pas passé par quatre chemins pour déclarer Hamado Ouédraogo coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a requis contre le prévenu 24 mois de prison ferme. Finalement, le tribunal a condamné le prévenu à 12 mois de prison ferme et à des dommages et intérêts de 325 000 F CFA.

Pour recel, il écope de 12 mois de prison ferme et d’une amende de 300 000 F CFA

Zangré est accusé d’avoir recelé une bouteille de gaz, une vingtaine de chaises en plastique, une vingtaine de carreaux, un téléviseur et plusieurs autres effets appartenant à plusieurs personnes. A la barre, Zangré affirme avoir acheté les effets qu’on l’accuse de receler. Par exemple, dit-il, « j’ai acheté les chaises en plastique à 2 600 F CFA l’unité ». Le juge : « Vous avez dit que vous louez des chaises. Avez-vous l’habitude de les acheter chez des particuliers » ?, « Pour une chaise en plastique qui coûte 6 000 F CFA, vous l’achetez à 2 600 F CFA. Ne saviez-vous pas que ce sont des chaises volées ? Avez-vous des enfants ? C’est l’exemple que vous voulez leur donner » ? Le procureur, suite à ses observations, a affirmé que Zangré avait connaissance du vol et que malgré tout il a acheté les chaises. Pour ce faire, il a requis une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois contre le prévenu. Toute chose que le tribunal a confirmée. En sus, il a condamné le prévenu à payer une amende de 300 000 F CFA.

Françoise DEMBELE