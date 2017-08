COMMUNE DE BOGANDE : La moitié de la ville plongée dans l’obscurité depuis le 18 juillet  

La moitié de la ville de Bogandé est sans électricité depuis le 18 juillet 2017. Cette situation est due à une panne de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL). Elle a engendré d’énormes pertes économiques dans la ville, et les habitants ne savent plus à quel Saint se vouer.

Depuis le 18 juillet 2017, une moitié de la ville de Bogandé est sans électricité et cette situation se poursuit toujours. Cette panne a paralysé les activités économiques de la commune, car la partie concernée par la coupure regorge d’assez de services et sans électricité, aucune activité n’est possible. Les services comme Eco Bank, le Centre médical avec antenne chirurgicale de Bogandé (CMA), le service des Impôts et celui de l’Action sociale sont plongés dans cette obscurité il y a de cela dix jours. Les soudeurs et les boulangers sont pour le moment au chômage. Jean Baptiste Sawadogo est caissier à la Société de distribution des produits alimentaires (SODIPAL), une société de production de pain ; il a fait savoir qu’avant la coupure, la production moyenne était de six sacs de 50 kg par jour et avec cette longue coupure, ils ravitaillent la commune à partir de Boulsa. Malheureusement leur véhicule est tombé en panne ; ils ne peuvent donc plus faire quelque chose. Ils sont pour le moment au chômage. « C’est vraiment difficile pour nous ; nous ne savons plus quoi faire », a dit Jean Baptiste Sawadogo. Pardija Gayéri, soudeur de profession à Bogandé, se dit très découragé, car cette panne prolongée les a plongés dans l’oisiveté ; leurs clients sont très déçus d’eux ; ce qui leur fait perdre beaucoup d’argent. Depuis le 18 juillet 2017, il a relevé avoir perdu plus de 250 000 F CFA. « Nous qui sommes des soudeurs, nous peinons pour le moment à nous nourrir », s’est-il exprimé avec une mine pleine de désolation. Quant aux vendeurs de poisson et de lait, ils sont tous dans la désolation et ne savent plus quoi faire.

Pour mieux comprendre le problème, qui a d’ailleurs assez duré et qui se poursuit, nous sommes allés à la rencontre des responsables qui sont eux-mêmes sur le terrain pour trouver une solution à cette situation. Ces derniers, en plein travaux, nous ont fait savoir qu’ils n’étaient pas prêts à nous recevoir. Selon nos sources, cette panne serait due à la forte demande des consommateurs et les machines installées ne pouvant plus supporter cette surcharge, ont dû céder. Au moment où nous tracions ces lignes, la moitié de la belle cité de Bantia était toujours plongée dans l’obscurité et on se demande à quand la fin de ce calvaire, car les secteurs sociaux comme le CMA et la maternité en souffrent sérieusement.

LARBA YARGA (Correspondant)