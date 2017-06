COMMUNE RURALE DE MOUSSODOUGOU : La gestion du maire décriée

Des habitants de la commune rurale de Moussodougou, localité située à 65 kilomètres de Banfora, ont battu le pavé le 15 juin 2017 pour protester contre certains agissements du maire Dominique Sourabié, l’unique maire du CDP dans la région des Cascades.

Ils ont été évalués à environ 200, les marcheurs, avec une domination numérique des femmes et des enfants, à répondre à l’appel du mouvement Citoyen « Y’en A Marre », ce 15 juin 2017 à la place publique de Moussodougou. Objectif : entamer une procession à travers les artères de la commune pour dire non à la gestion mafieuse du maire Dominique Sourabié. Le responsable de la manifestation, Ousmane Hébié, estime que la gestion de la mairie par le maire est clanique, caractérisée par une expropriation des terres avec la complicité du secrétaire général de la commune, Guiguima Sanou, et de la première adjointe au maire. Sur la question de l’expropriation des terres, le porte-parole des marcheurs explique que le maire s’entête à construire une école sur le verger d’un vieux qui n’avait donné son terrain que pour abriter provisoirement une classe en paillotte. A l’entendre, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « L’acte qui a révolté la population, c’est lorsque le maire s’est entêté à vouloir construire une école dans le verger d’un vieux propriétaire terrien. Celui-ci, dans un premier temps, a volontairement donné un espace dans son verger, pour construire une classe sous paillote en attendant la construction des bâtiments définitifs sur un site approprié. Plus tard, le maire est venu pour construire la classe en matériaux définitifs. C’est là que le propriétaire leur a dit que ce serait du gaspillage puisque l’école ne peut pas être construite définitivement sur son verger. Il a même proposé un autre site qu’il est prêt à céder à la commune. Même les interventions d’autres propriétaires terriens et du chef de village, n’ont pu dissuader le maire et ses acolytes qui, vaille que vaille, ont creusé les fondations. Voyant que son verger risque d’être détruit au profit de l’école, si d’aventure les travaux se réalisaient, le vieux, aidé de ses soutiens, a refermé les fondations en guise de protestation. Ce qui a valu au propriétaire terrien une convocation en Justice », a expliqué Ousmane Hébié pour qui, pareil acte ne se passera plus à Moussodougou. Préférant faire l’économie des autres griefs qu’ils font au maire, Ousmane Hébié martèle : « Notre intention est d’aller cadenasser la mairie à la prochaine manifestation, si les choses ne changent pas ».

Joint au téléphone, le maire a préféré ne pas s’exprimer pour le moment. « Pour des raisons sécuritaires et pour préserver la paix et la cohésion sociale qui ont toujours régné entre Moussodougou et ses environnants, je préfère, pour le moment, ne pas parler publiquement de cette affaire », a-t-il dit. Dans la foulée, il nous revient qu’une marche de soutien au maire est prévue pour le 21 juin 2017 à Moussodougou. Cette manifestation, apprend-on de source bien introduite, impliquerait les chefs des différents quartiers de la commune.

Mamoudou TRAORE