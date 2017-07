COMMUNE RURALE DE MOUSSODOUGOU : Une marche de soutien au maire Dominique Sourabié

La population de Moussodougou, localité située à 65 kilomètres de Banfora, à laquelle se sont joints les habitants des villages rattachés à la commune ont battu le pavé, le 11 juillet 2017, pour témoigner leur soutien au maire Dominique Sourabié qu’ils estiment victime de la méchanceté d’un groupuscule de personnes mal intentionnées. Les marcheurs ont été reçus par le préfet du département en présence de certains chefs de villages et quartiers.

C’est sous une fine pluie que les habitants de Moussodougou et ceux des villages rattachés à la commune se sont mobilisés ce 11 juillet 2017, non loin de la mairie pour entamer une marche qu’ils ont voulu en vue de manifester leur soutien à Dominique Sourabié, élu maire en 2016 pour un troisième mandat. Les femmes, visiblement plus nombreuses, dansaient au son du balafon pendant que les jeunes faisaient des va-et-vient à moto en cascadant. Sur les banderoles et pancartes de fortunes qui étaient adossées aux arbres, on pouvait lire des messages à l’instar de : « Nous, les forces vives de la commune de Moussodougou, soutenons Dominique Sourabié », « Nous voulons Dominique aujourd’hui et demain ». Venu se joindre aux manifestants, Drissa Sombié explique que cette manifestation est organisée pour montrer à ceux qui ont marché au cours du mois de juin pour décrier la gestion du maire, qu’ils sont engagés à soutenir le maire. « Ils ont dit que le maire est un voleur, mais lorsqu’il leur a été demandé en public de montrer des preuves, personne d’entre eux n’a daigné parler. Le maire Dominique Sourabié est à son troisième mandat. Au regard de son bilan, nous sommes prêts à le soutenir pour d’autres mandats. Nous savons qu’il ne finance pas de sa poche ce qu’il a réalisé durant les deux précédents mandants, mais nous savons au moins que c’est lui qui court pour solliciter de l’aide aux partenaires. En deux mandats, il a doté l’ensemble des quartiers et villages d’écoles. Le nombre de CEG passe bientôt à deux dans la commune. Il a fait l’extension du CSPS et aujourd’hui, les femmes accouchent sans difficulté et les malades ne partagent plus la même salle d’hospitalisation. A Moussodougou, nous avons désormais l’eau potable et cela est à l’actif de Dominique Sourabié. Tout ce que nous lui demandons c’est de s’attaquer au désenclavement de la commune, en particulier à la construction de la route qui relie Moussodougou à Orodara. Sinon, pour ce qui est de l’école de Dou dont les frondeurs se servent pour demander son départ, nous lui demandons de poursuivre les négociations pour obtenir l’autorisation des propriétaires terriens afin de construire l’école », a lancé Drissa Sombié.

Présence remarquée des chefs de villages et quartiers

Du marché, les manifestants ont rallié successivement le CSPS, puis la brigade de gendarmerie avant d’arriver à la préfecture. Ils ont été accueillis par le préfet et le commandant de la brigade de gendarmerie. Face au préfet, c’est Adama Siribié porte-parole des marcheurs, annonce l’objet de la visite. Il a expliqué que depuis un certain temps, des individus « mal intentionnés », conduit par le Dr Yacouba Sourabié et Yaya Sourabié, sèment la zizanie dans la commune. A l’entendre, c’est un groupe qui se sent frustré de n’avoir pas remporté la mairie et dont les actes visent systématiquement le blocage des activités du maire. Et de rappeler que la marche qui a été organisée le 15 juin 2017 pour dénoncer la gestion du maire. Il renchérit en disant que c’est depuis Bobo-Dioulasso où le Dr Yacouba Sourabié est établi, et c’est de la qu’il se permet de demander le départ sans fondement du maire, de sa première adjointe, du SG et du chef de service Eau et assainissement. Les marcheurs qui se disent conscients que Yacouba Sourabié et ceux qui le suivent agissent en marge des directives du MPP, leur parti, exigent le départ de celui-ci du conseil municipal tout comme celui de Yaya Sourabié. Ils préconisent leur remplacement par les suppléants. Par ailleurs, ils exigent le départ, entre autre, de l’inspecteur de la CEB de Moussoudougou qui, de leur avis, serait de moralité douteuse, de Malik Sourabié, bénévole au CSPS, pour sournoiserie, celui-ci qui effectue un service dont il n’a pas compétence, et celui de Bakédia Sourabié de la préfecture pour complicité de déstabilisation. Tout en réaffirmant leur soutien au maire Dominique Sourabié, les marcheurs qui se sont retrouvés à la mairie pour des réjouissances, disent attendre avec impatience, le procès des auteurs des actes de vandalisme à l’école du village de Dou.

Mamoudou TRAORE