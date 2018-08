CONFERENCE DES CADRES DE l’UNIR/PS : Le parti soutient le vote du Code électoral

La clôture de la 2e conférence des cadres de l’UNIR/PS s’est faite le 11 août dernier au Comptoir burkinabè des chargeurs à Ouagadougou. Cette clôture a vu la présence effective de son président, Me Bénéwendé Stanislas Sankara ainsi que des membres de l’Alliance des partis de la majorité présidentielle et les militants du parti.

Après Fada N’Gourma l’année passée où s’est tenue cette rencontre, c’est Ouagadougou qui a abrité cette deuxième conférence des cadres et élus de l’UNIR/PS le 11 août sous le thème : « La responsabilité du cadre de l’UNIR/PS pour le rayonnement du parti ». Selon le président du parti, la problématique du thème est toute simple. « Nous nous sommes posés la question de la responsabilité individuelle, personnelle de chaque cadre, sa place, son rôle dans le rayonnement du parti» a-t-il dit. A l’issue de cette rencontre « la première grande décision, c’est que nous avons pris une grande motion au terme de la conférence de soutenir le Code électoral qui vient d’être voté et d’encourager et exalter le gouvernement à pouvoir l’opérationnaliser » a fait part le président de l’UNIR/PS. Il a aussi confié aux militants avoir aussi invité les cadres à assumer et à jouer leur rôle en tant que cadre. Qu’ils devaient d’abord être politiquement conscients parce qu’ils estiment être techniquement compétents dans leur domaine. « Donc, être cela veut dire que le cadre de l’UNIR/PS doit se mettre en tête qu’il défend une ligne, qu’il défend des valeurs et les représente, et qu’à tous les niveaux il devrait pouvoir les incarner », a-t-il déclaré. Cependant, le parti a pris l’engagement « d’affirmer son soutien politique aux actions de développement durable posées par le gouvernement ». Il a, par la même occasion, fait des recommandations notamment « la prise de mesures urgentes pour assurer la mise en œuvre du PNDES par les cadres de l’alliance ». Et le président du parti de déclarer que « le régime actuel a fait des performances que le peuple reconnaît et que son parti reconnaît » mais, a t-il affirmé nous disons que même le peuple burkinabè demande au président Roch Marc Christian Kaboré qui a été élu sous la base d’un contrat d’aller au-delà de ce contrat social. Donc pour nous, il faut travailler dans ce sens-là à créer les conditions d’une véritable rupture, c’est-à-dire une gouvernance qui va tenir compte des aspirations de notre peuple ». « Nous sommes un parti qui relève d’une alliance politique qui travaille en synergie, en cohésion, mais dans notre liberté et dans notre autonomie, nous avons terminé l’organisation des structures puisque nous les avons déjà installées. Il va falloir maintenant par rapport à notre feuille de route mener des activités souvent propres à l’UNIR/PS, mais en cohérence avec notre convention d’alliance », a conclu Me Bénéwendé Stanislas Sankara, président de l’UNIR/PS.

Ben Issa TRAORE