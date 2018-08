CONFIDENCES DU WEEK-END :

Tuy: deux civils tués et plusieurs personnes blessées dans une embuscade

Ceci est un communiqué signé du Chef de la division communication et relations publiques de la Police nationale du Burkina Faso : « Dans la matinée du 17 août 2018, un véhicule de la société minière SEMAFO escorté par une équipe de la Compagnie républicaine de sécurité de Dédougou, a été l’objet d’une attaque perpétrée par des individus armés dans la commune de Bekuy, province du Tuy, région des Hauts-Bassins. La riposte de l’équipe CRS a mis en déroute les agresseurs qui se sont réfugiés dans la forêt de Sarakongo et qui sont présentement traqués par les Forces de défense et de sécurité de la région. Suite à cette attaque, il est à déplorer deux (02) civils décédés et quatre (04) blessés dans les rangs du personnel de la SEMAFO. Du côté de l’équipe CRS, un (01) policier a été blessé par balles. En ces circonstances, le Directeur général de la Police nationale présente ses condoléances aux familles éplorées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il salue la détermination de l’équipe de mission et invite les populations de la région des Hauts-Bassins à une franche collaboration dans le cadre de la mission de ratissage qui est en cours ». Il nous est revenu finalement que le convoi de SEMAFO est tombé sur des individus qui avaient braqué un car d’une compagnie de transport de la place.

MACO : Naïm Touré a été libéré

Selon nos informations, Naïm Touré a été libéré hier dimanche 19 août 2018. L’activiste avait été jugé, reconnu coupable et condamné le 3 juillet dernier à deux mois de prison ferme pour « incitation de troubles à l’ordre public », suite à une publication relative à un gendarme blessé dans le démantèlement de la cellule terroriste à Rayongo. Naïm Touré a purgé sa peine à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO).

Gounghin (Ouagadougou) : un véhicule quitte la chaussée et entre dans un maquis

Ceci est un message publié par la Brigade des sapeurs- pompiers sur sa page Facebook : « Les sapeurs-pompiers de la ville de Ouagadougou ont été sollicités dans la nuit 18 au 19 août 2018 à 02h10, pour un accident de circulation de la voie publique sur l'avenue Kadiogo au niveau de la station TOTAL / Gounghin.

Il s'agit d'un véhicule de tourisme qui a quitté la chaussée et est entré dans un maquis. Le bilan fait état de 09 victimes dont 1 personne décédée, 4 victimes dans un état grave et 4 autres en état léger. Les secours ont pris en charge et évacué 6 blessés au CHU-Yalgado Ouédraogo et 2 blessés dont le conducteur ont été évacués au CSPS de Gounghin avant l'arrivée des secours.

La BNSP recommande une fois de plus aux usagers de la voie publique, plus de vigilance et de prudence ».

Sahel : un militaire burkinabè tué dans l’explosion d’une mine

Le vendredi 17 août dernier, le sergent chef, François Sawadogo, a été tué dans la région du Sahel alors qu'il tentait de neutraliser un engin explosif dressé par des présumés terroristes. Les faits se sont déroulés à Kiemboulou, localité située sur l'axe Tongomayel - Inata.

Cet incident fait suite à une opération de déminage dans la région du Sahel, entreprise par les Forces de défense et de sécurité du Burkina Faso.

Ouagadougou: le « Théâtre populaire » victime d’un incendie

Le Théâtre populaire, marché des cycles au quartier Samandin de la capitale burkinabè, a été victime d’un incendie, dans la nuit du 17 août dernier. En attendant d’en savoir plus sur le bilan et les raisons de cet incendie, on peut noter que selon certaines informations, le feu est parti d’une boutique.

Panafricanisme : Kémi Séba à Ouagadougou, du 20 au 26 août prochain

Kemi Séba, le président de Urgences panafricanistes, sera à Ouagadougou du 20 au 26 août. Ce séjour au pays des Hommes intègres s’effectue dans le cadre d’une tournée africaine sur le thème : «L’Afrique libre ou la mort». Ce sera l’occasion, pour ce leader panafricaniste, de présenter le livre portant sur la thématique et de rappeler les réalités de l’impérialisme en Afrique. En plus des visites à certaines autorités, Kemi Séba échangera avec les étudiants burkinabè de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.

Société minière de Komet : le syndicat des travailleurs dénonce de mauvaises conditions de travail

Les travailleurs de la société minière de Komet dans le Centre-Nord, ne sont pas contents de leurs conditions de travail. Selon nos informations auprès du Syndicat des travailleurs de la géologie des mines et des hydrocarbures (SYNTRAGMIH), section de la mine de Komet, les travailleurs manquent de couverture sociale, notamment la déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Des actions auraient été initiées sur cette question, mais jusqu’à présent, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des travailleurs. Ces derniers indiquent que certains d’entre eux sont l’objet d’intimidations et de mise à l’écart au sein de la société minière, sans aucun motif de la part des responsables de la mine. Il est question également de mauvais traitement des eaux d’exploitation de l’or par la société minière. Le SYNTRAGMIH entend se faire entendre dans les prochains jours par des mouvements de grève.

Fête de la Takasbki : les souhaits de Djbrill Bassolé

« Chers amis ! Au moment où les pèlerins musulmans du monde entier vont séjourner au Mont Arafat, souhaitons leur une excellente journée de prières et de recueillement afin que leur rituel du sacrifice connaisse un grand succès par la grâce de Dieu (swt). Ayons une pensée particulière pour nos parents, nos frères et sœurs qui accomplissent le pèlerinage à la Mecque et souhaitons-leur ardemment un bon retour parmi nous. Qu’Allah (gloire à lui) agrée leur hadj, écoute leurs supplications et récompense leurs sacrifices. Bon jeûne de Arafat à nous tous et bonne préparation de l’Aid el Kebir dans la solidarité, l’harmonie et la paix ». C’est là le message du Général Djibrill Bassolé, à l’occasion de la fête de la Tabaski.

Bounouna : un garçonnet du CM2 trouve la mort par noyade

Au quartier Bounouna de Banfora, situé à la lisière de la ville, un garçon de la classe de CM2, de l’école B du village, a trouvé la mort par noyade dans la soirée du 18 août 2018. L’étang dans lequel s’est produit le drame, est situé sur l’axe Banfora-Sidéradougou, juste en face de la ferme Kouna et non loin d’un autre site d’élevage en gestation. Le garçonnet qui, sans doute, ignorait qu’il avait rendez-vous avec la mort, s’y était rendu pour une partie de baignade. Ce sont les sapeurs-pompiers qui, alertés un peu vers 16 h, ont repêché le corps sous le regard impuissant des habitants qui, spontanément, s’étaient mobilisés sur les lieux du drame. Parmi les badauds, une dame, la cinquantaine bien sonnée, était inconsolable. Les propos qu’elle tenait tout en pleurant, permettaient aisément à plus d’un de savoir qu’elle était très liée à l’infortuné. A l’entendre, le garçonnet a perdu sa mère alors qu’il n’avait même pas l’âge de deux ans. C’est elle qui a donc recueilli le petit en son temps et qui a poursuivi son allaitement. A l’âge de 7 ans, elle l’a inscrit à l’école primaire du village et son parcours scolaire fut sans faute jusqu’à cette année 2018 où il décrocha brillamment son CEP. Au moment où l’équipe des soldats du feu quittait les lieux, les parents de la victime attendaient la police pour les constats d’usage. Un bouc et un poulet attendaient d’être immolés comme c’est de coutume dans la localité, pour certainement conjurer un éventuel mauvais sort. Pendant ce temps, un groupe de jeunes creusait la tombe, dernière demeure du défaut que tout le monde pleurait sur le site.

Village de Nafona : une dame trouve la mort dans un accident de la circulation

Décidemment, ce 18 août 2018 aura été le samedi noir des villages situés à la périphérie de Banfora en direction de Bobo-Dioulasso. En effet, au moment où les habitants de Bounouna, quartier situé à 5 kilomètres du centre-ville de Banfora, pleuraient la mort d’un écolier par noyade dans un étang, ceux de Nafona, village situé 5 kilomètres plus loin, étaient témoins d’un accident mortel de la circulation sur le RN7 qui va de Bobo-Dioulasso à Banfora. Une dame, au volant d’une voiture de marque Toyota Corolla, a dérapé, selon des témoins, et a violemment percuté deux personnes, un homme et une dame, qui s’étaient remorqués sur une moto. La violence du choc a complètement saccagé l’avant de la voiture et la moto, quant à elle, a été coupée en deux. Le pot d’échappement, pour sa part, s’est relevé comme une antenne. La bonne dame qui était remorquée, sur la moto, a trouvé la mort sur-le-coup tandis que le monsieur s’en est tiré avec une fracture à une de ses jambes. Le comble, c’est que l’homme et la femme qui s’étaient remorqués, ne se connaissent pas. La femme a fait de l’auto-stop et l’autre a bien voulu lui rendre le service en la conduisant à Banfora où elle avait des courses, nous ont appris les éléments de la sécurité sur les lieux de l’accident. Pire, elle n’avait aucun document sur elle pouvant permettre de l’identifier. Seul son téléphone a permis de joindre des gens dans le village de Fandjora, à qui on a demandé d’informer son époux.

Zéphirin Diabré, CFOP : « Kofi Annan a marqué l'histoire des Nations Unies et celles des relations internationales »

« C'est avec une infinie tristesse que j'apprends la disparition, ce jour, de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies. Homme de paix, de liberté et de développement, Kofi Annan a marqué l'histoire des Nations unies et celle des relations internationales, par la qualité exceptionnelle de son service et de son magistère à la tête de l'organisation mondiale. Il laisse le souvenir impérissable d'un diplomate chevronné, d'un combattant infatigable de la cause des droits humains et d'un avocat hors pair de la lutte contre la pauvreté. L'Afrique et le Ghana perdent aujourd'hui un digne fils qui a su les représenter avec professionnalisme et brio au plus haut niveau, et le monde perd un de ses meilleurs diplomates, alors que s'accumulent les périls. Qu'il repose en paix et que son œuvre immense au sein des Nations unies trouve de dignes successeurs! ». C’est ce qu’a écrit Zéphirin Diabré, Chef de file de l’opposition politique, le 18 août dernier, à l’annonce du décès de Kofi Annan.

Reprise des Relations sino-burkinabè : les entreprises de l’Empire du milieu se positionnent au Burkina

La reprise des relations entre la Chine populaire et le Burkina Faso, suscite de l’engouement dans plusieurs secteurs, dont ceux de la santé, de la nutrition et du cosmétique. En effet, le groupe chinois Longrcich entend proposer au marché burkinabè, des produits dans les domaines cosmétique et sanitaire. Il vient de lancer ses activités de distribution et de la technique d’utilisation de sa plateforme au pays des Hommes intègres.