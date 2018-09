CONFIDENCES DU WEEK-END :

8 mars 2019 : les pagnes non conformes aux prescriptions seront saisis et détruits

Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal, ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, veut mettre fin à la pagaille dans la production et la commercialisation des pagnes du 08 Mars. Lisez ce communiqué !

« A l’instar de la communauté internationale, le Burkina Faso commémore le 08 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme. Cette commémoration offre l’occasion à tous les acteurs de marquer une halte, de faire le bilan de la mise en œuvre des actions et de définir des perspectives pour la protection et la promotion des droits de la femme, sa pleine implication dans les actions de développement de la Nation. Sous la houlette du ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, la commémoration du 8-Mars se fait en s’appuyant sur des supports de communication dont le pagne. Le motif unique du page, le logo ainsi que le thème de la commémoration, sont identifiés par le ministère à travers un processus de concertation d’acteurs divers et mis à la disposition des producteurs et productrices de pagnes exclusivement par ce dernier. Ainsi, la ministre informe les producteurs/productrices, importateurs/importatrices, commerçants/commerçantes de pagnes que le motif unique du pagne, le logo et le thème pour le pagne de la commémoration du 8 mars 2019 seront choisis par le ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille à l’issue du processus de sélection en cours. En tout état de cause, les pagnes présentés sur le territoire national et destinés à la commémoration de ladite journée, qui ne seront pas conformes aux prescriptions du ministère, seront purement et simplement saisis, détruits et les auteurs des forfaits poursuivis devant les juridictions compétentes conformément aux textes en vigueur. La ministre sait pouvoir compter sur le sens élevé du respect de toutes et de tous de la philosophie qui sous-tend la commémoration de la Journée internationale de la femme, notamment l’union et l’engagement des femmes et de l’ensemble des acteurs pour une société plus juste, plus équitable et propice à l’épanouissement de chacune et de chacun ».

Arrestation de Safiatou Lopez : voici l’explication du Procureur du Faso

Ce communiqué porte la signature de Yoda Harouna, 1er du Substitut du Procureur du Faso et portant sur l’affaire Safiatou Lopez : « Dans la nuit du 28 août 2018, Dame Safiatou Fofié Zongo épouse Lopez, a été interpelée par la Gendarmerie nationale, après compte rendu fait au Procureur du Faso d’éléments qui faisaient état de son implication possible dans une tentative de faire évader des détenus de la Maison d’arrêt et de Correction des armées (MACA). Son interpellation qui s’est déroulée en présence de son avocat a été faite dans le strict respect de ses droits et des règles gouvernant la matière dans le Code de procédure pénale en vigueur. Les premières auditions ont permis d’autoriser une perquisition de son domicile, laquelle s’est faite en sa présence constante. A ce jour, outre Madame Safiatou Lopez, deux (02) autres personnes sont en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Le parquet du Procureur du Faso tient à rassurer l’opinion nationale et internationale qu’il suit de près l’enquête en cours, et qu’il assurera à toutes les personnes interpellées un respect strict de leurs droits ».

Région du Sud-Ouest : aucune victime dans l’attaque d’un poste de police à Kampti

« Dans la matinée du 1er septembre 2018, aux environs de 01h du matin, un groupe d’individus armés a attaqué le Poste de Police Frontière de Galgouli (PPF/Galgouli) dans le département de Kampti, province du Poni, région du Sud-Ouest. Le dispositif en place et la riposte de l’équipe de garde ont mis en déroute les assaillants qui ont battu en retraite en ouvrant le feu sur les moyens roulants stationnés dans l’enceinte du service. Suite à cette attaque, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée dans les rangs du personnel du PPF/Galgouli. Du côté des assaillants, il est à noter un blessé par balles qui a été emporté par le reste du groupe dans sa fuite. En ces circonstances, le Directeur général de la Police nationale salue la détermination des personnels du PPF/Galgouli face à l’adversité et la prompte mobilisation des Forces de défense et de sécurité de la région. Aussi, il encourage les populations au renforcement de la collaboration avec les Forces de défense et de sécurité ». L’information est de la Division de la Communication et des relations publiques de la Police nationale.

Pénurie de carburant : le ministère des Transports dément la rumeur

Dans ce communiqué signé de sa Direction de la communication, le ministère en charge des Transports dément la rumeur sur la reprise imminente de la grève des chauffeurs : « Des rumeurs font état de la reprise imminente de la grève des chauffeurs routiers, créant une situation de psychose au sein de la population, se traduisant par une ruée dans les stations d’essence. Le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, par la présente, rassure la population qu’il n’en est rien. Le trafic est fluide sur tous les corridors. La SONABHY est conséquemment approvisionnée. La population est invitée à la sérénité et à vaquer à ses occupations. En outre, le gouvernement tient à rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour assurer l’approvisionnement du pays en carburant et produits divers ».

Situation politique nationale : le CFOP fera une déclaration solennelle demain mardi

Selon nos informations, le Chef de file de l'Opposition politique (CFOP), Zéphirin Diabré, s’apprête à faire une déclaration solennelle, demain, mardi 4 septembre 2018 à 10 h 00 au siège du CFOP à la Zone du Bois de Ouagadougou. De quoi sera-t-il question ? Le sujet n’a pas filtré mais l’on sait déjà, d’après certaines sources, que le CFOP prévoit une marche en fin septembre dans la capitale.

Exercice des libertés individuelles et collectives : l’ADF-RDA dénonce « des arrestations arbitraires, musclées et abusives de leaders » d’OSC

Le Secrétariat exécutif national (SEN) de l'Alliance pour la démocratie et la fédération - Rassemblement Démocratique africain (ADF-RDA) a tenu une réunion le 1er septembre dernier et dont voici le communiqué de presse !

« Le Secrétariat exécutif national (SEN) de l'Alliance pour la Démocratie et la fédération - rassemblement démocratique africain (ADF-RDA) s'est réuni en sa séance ordinaire le samedi 1er septembre 2018 sous la présidence de Maître Gilbert Noël Ouédraogo, président du parti. Cette réunion a permis d'aborder plusieurs sujets relatifs à la vie du parti et à celle de la Nation. Avant d’aborder les différents points inscrits à l’ordre du jour, le SEN a observé une minute de silence, en mémoire de tous les éléments de nos Forces de défense et sécurité qui ont perdu la vie sur le champ d’honneur. Evoquant la vie du parti, le SEN a été instruit de préparer une rentrée politique à la hauteur de l’éléphant. Il faut aussi rappeler que notre parti a décidé de présenter un candidat issu de ses rangs, à l’élection présidentielle de 2020 et des candidats dans les 45 provinces aux législatives. Les militants sont invités à se mettre en ordre de bataille en attendant qu'un congrès vienne donner davantage de précisions. L’ADF-RDA se félicite de la visite de la délégation danoise accompagnée des partis frères du Burkina Faso, à son siège le mardi 28 août dernier. Cette visite qui rentre dans le cadre de l’instauration du dialogue entre partis politiques pour la paix, est en droite ligne avec la vision de l’ADF-RDA qui est un parti de paix. Sur le plan sécuritaire, l’ADF-RDA s’inquiète de la recrudescence des attaques qui, malheureusement, tendent à se propager à nos régions frontalières. En ces circonstances difficiles, l’ADF-RDA renouvelle son soutien aux Forces de défense et de sécurité. Le parti invite, une fois de plus, le gouvernement, à prendre toute la mesure de la situation et à mettre à la disposition des FDS tous les moyens nécessaires pour y faire face. Abordant la question des libertés individuelles et collectives, l’ADF-RDA constate un recul inquiétant qui se manifeste par des arrestations arbitraires, musclées et abusives de leaders de la société civile. Toute chose qui contribue à crisper le climat social dans un contexte qui exige l’union de tous les fils et filles de la nation. Du reste, concernant l’avis du Conseil constitutionnel, l’ADF-RDA déplore que l’institution ait manqué une occasion de plus pour contribuer au raffermissement de la cohésion et de la démocratie au Burkina Faso. Bien que farouchement attaché à la légalité, l’ADF-RDA estime qu’au regard des problématiques soulevées par le Code électoral, une toute autre décision aurait été souhaitable. Toutefois, le parti se réserve le droit de prospecter toutes les voies politiques pour une prise en compte équitable, dans le processus électoral, de nos compatriotes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Au demeurant, au-delà des élections, la Nation se devra de mieux recenser et mieux protéger nos compatriotes à l’extérieur et leur témoigner le soutien indéfectible de leur pays d’origine. Avant de lever sa séance, le SEN a souhaité une bonne campagne agricole à tous nos braves agriculteurs. Que Dieu bénisse le Burkina Faso ».

Relations Chine-Burkina : bientôt le début de la construction de l’autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso

C’est une information de la Direction de la Communication de la présidence du Faso : « Le président Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience, le président de China Harbour Engineering Company, Lin Yichong. Les échanges, au cours de cette audience, ont porté sur un accord de partenariat pour la construction de l’autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. China Harbour Engineering Company a pris l’engament de réaliser, le plus vite possible, ce projet qui va coûter plus de 700 milliards de FCFA, répartis en trois phases. La première phase de 110 kilomètres coûtera environ 200 milliards de FCFA et va relier Ouagadougou à la région du Centre-Ouest. Le démarrage des travaux interviendra en 2019 ».

Secteur 6 de Kaya : un jeune homme retrouvé pendu

Un jeune homme de la ville de Kaya, du nom de Saïdou Ouédraogo, employé de commerce, a été retrouvé pendu dans la nuit du dimanche 2 septembre 2018. Selon nos informations, le jeune homme est célibataire sans enfant et ne jouissait pas totalement de ses facultés mentales. « Il était possédé par des esprits, on a soigné mais le destin a voulu que ce soit cette situation», a déclaré le vieux Ousmane Ouédraogo, l’un des membres de la famille. Des constats pour les éventuelles enquêtes afin de déterminer les circonstances de sa mort ont été réalisés par la Police nationale, en présence d’un agent de santé et des autorités administratives et coutumières de Kaya.

Procès du putsch : des accusés civils protestent-ils?

Il se susurre que les civils accusés et renvoyés devant la Chambre de première instance du Tribunal militaire de Ouagadougou dans le dossier du putsch manqué du 16 septembre, ne sont pas contents. Des informations persistantes font état de la saisine prochaine du Conseil de discipline de la magistrature d’une plainte et dénonciation concernant des juges et membres du Tribunal militaire. Parmi les plaignants, figureraient Léonce Koné et Hermann Yaméogo. Affaire à suivre !.

Grand marché de Dédougou : quand un groupuscule de commerçants empêche la police municipale de faire son boulot

Le vendredi 31 août dernier dans la matinée autour du grand marché de Dédougou, l’on a assisté à un spectacle jamais vu dans la ville. En effet, un groupuscule de commerçants dudit grand marché se sont révoltés contre les agents de la police municipale qui étaient en service sur les axes aux alentours du grand marché pour faire respecter le Code de la route. Des usagers qui avaient été déjà interpelés pour non-respect du Code de la route, ont été libérés par ces mécontents sous les yeux impuissants de la police municipale. Les manifestants reprochent à la police municipale de chasser leurs clients. D’aucuns n’hésitaient pas à dire : « nous ne voulons plus de la police municipale aux alentours du grand marché ».