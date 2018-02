CONGRES EXTRAORDINAIRE DE L’ODT : Issa Anatole Bonkoungou élu président

Après le départ de certains militants du parti, l’Organisation pour la démocratie et le travail (ODT) a organisé un congrès extraordinaire afin de redonner un souffle nouveau au parti en toilettant les textes. Le congrès extraordinaire qui s’est tenu sous le thème « Renforcement de la conscience citoyenne à la base et la responsabilité au sommet pour une consolidation des acquis démocratiques au Burkina Faso », a servi de cadre pour le renouvèlement des instances dirigeantes du parti. C’était les 24 et 25 février 2018 à Ouagadougou.

Issa Anatole Bonkoungou, député-maire de l’arrondissement 4 de Ouagadougou, est le nouveau président de l’ODT. Ainsi en ont décidé les militants du parti, à l’issue du congrès extraordinaire des 24 et 25 février derniers. D’emblée, le nouveau président a placé son mandat sous le signe de la relance du parti. Dans son discours, au nom des autres membres du bureau, Issa Anatole Bonkoungou a pris l’engagement de faire rayonner l’ODT à travers le territoire national et hors du Burkina Faso. Relativement au thème, Issa Anatole Bonkoungou a souhaité que les membres du Bureau exécutif national « soient des responsables qui inspirent confiance, crédibilité et intégrité aux militants, aux populations ». « Soyons de très bons exemples pour la jeune génération à laquelle nous croyons », a-t-il indiqué.

Le congrès extraordinaire de l’ODT a débuté dans la matinée du samedi 25 février. A l’ouverture du congrès, l’ODT a reçu le soutien de plusieurs partis politiques, notamment le PDS Metba, le FFS, le MDA. Et même que Clément Pegdwendé Sawadogo, Coordonnateur de l’Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP), est venu soutenir l’ODT qui fait partie des 38 partis de l’APMP. Selon lui, « si l’ODT se renforce, c’est l’APMP qui se renforce ; c’est le pouvoir qui se consolide. Nous avons intérêt à ce que l’ODT se consolide ».

Le congrès extraordinaire de l’ODT a connu la participation de militants venus des localités où est implanté le parti.

Françoise DEMBELE

Composition du Bureau exécutif national, à l’issue du congrès extraordinaire des 24 et 25 février à Ouagadougou

01- Président : BONKOUNGOU Issa Anatole

02- Premier vice-président : SAWADOGO Mahamoudou

03- Deuxième vice-président : DICKO Mamoudou

04- Secrétaire général : KABORE T. Laurent

05- Secrétaire général adjoint : SAWADOGO Dieudonné

06- Secrétaire chargé des questions politiques et civiques : SANA Youssouf

07- Secrétaire administratif (directeur du siège) : NIKIEMA Théophale Barthélémy

08- Secrétaire administratif adjoint : ZOMODO Issa

09- Secrétaire à l'organisation et à la mobilisation : WANGRAWA Tiga Florent

10- Secrétaire adjoint à l'organisation et à la mobilisation : OUEDRAOGO Adama

11- Secrétaire à l'information et à la communication : OUEDRAOGO Adama 2e jumeau

12- Secrétaire adjointe à l'information et à la communication : ZAGRE Raissa Rosine

13- Secrétaire à la trésorerie : Mme OUEDRAOGO/OUEDRAOGO Jeanne

14- Secrétaire adjoint à la trésorerie : OUEDRAOGO Boureima

15- Secrétaire chargé des questions électorales et des élus nationaux : BAYILI Mahamadi

16- Secrétaire adjoint chargé des questions électorales et des élus nationaux : TOUGOUMA Abdoul Karim

17- Secrétaire chargé des questions économiques et du secteur privé : El Adj Traoré Sayouba

18- Secrétaire adjoint chargé des questions économiques et du secteur privé : SAWADOGO Blaise

19- Secrétaire chargé de la décentralisation et des élus locaux : TAPSOBA Goama Alexis

20- Secrétaire adjoint chargé de la décentralisation et des élus locaux : SANFO Boureima

21- Secrétaire chargé de l'emploi et de la formation professionnelle : SAWADOGO Kimsé Justin

22- Secrétaire adjoint chargé de l'emploi et de la formation professionnelle : COMPAORE Amosse

23- Secrétaire chargé de la mobilisation des scolaires et universitaires : DEMBELE Mohamed

24- Secrétaire adjoint chargé de la mobilisation des scolaires et universitaires : SANKARA Josué

25- Secrétaire chargé des burkinabè de l’extérieur : ZIDA Marius

26- Secrétaire adjoint chargé des burkinabè de l’extérieur : OUEDRAOGO Paul

27- Secrétaire chargé des relations avec des partis politiques : TAPSOBA Lazare

28- Secrétaire adjoint chargé des relations avec des partis politiques : KORSAGA Jérôme

29- Secrétaire chargé de la culture, des sports et des loisirs : OUMZANGA Madi

30- Secrétaire adjoint chargé de la culture, des sports et des loisirs : YARO Niandala

31- Secrétaire chargé des anciens : ILBOUDO Paling-Wendé Maxime

32- Secrétaire adjoint chargé des anciens : SAWADOGO Sibiri Issa

33- Secrétaire nationale chargée des femmes : Mme KALMOGO W. Bibata

34- Secrétaire nationale adjointe chargée des femmes : KARFO Awa

35- Secrétaire national chargé des jeunes : TIENDREBEOGO Ousmane

36- Secrétaire national adjoint chargé des jeunes : ILBOUDO Léopold

37- Secrétaire chargé des secteurs structurés : ZALLA Paul

38- Secrétaire national chargé des marchés et yaars : BONKOUNGOU Salam

39- Secrétaire national chargé du secteur informel : NANEMA Sébastien

Les commissaires au compte

1- Mme OUEDRAOGO /ZONGO Limata

2- BAMOGO Adama

3- DICKO Issa