CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEFENSE NATIONALE : La situation sécuritaire passée à la loupe

Ceci est un communiqué de la direction de la communication de la Présidence du Faso, relativement à la tenue de la session du Conseil supérieur de la Défense nationale. Lisez plutôt !

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé ce matin (jeudi 17 mai 2018, ndlr), au palais de Kosyam, l’ouverture d’une session du Conseil supérieur de la Défense nationale. Au centre de cette session qui réunit des membres du gouvernement et la haute hiérarchie de l'armée et de la police, la situation sécuritaire nationale. Sous la supervision du Président Roch Marc Christian Kaboré, les membres du Conseil supérieur de la Défense nationale vont suivre une présentation sur l’état des lieux, les actions déjà entreprises, les perspectives, les mesures d’accompagnement et les difficultés. Ils se pencheront également sur la mise en cohérence des textes afférents audit conseil. Le Conseil supérieur de la Défense nationale a, entre autres missions, la coordination des questions de sécurité intérieure et extérieure, la conduite de la politique de sécurité et de défense. Il définit les orientations stratégiques et fixe les priorités nationales en matière de défense et de sécurité. C’est également l’instance chargée de piloter la gestion des crises de nature à porter atteinte aux intérêts vitaux du pays.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso