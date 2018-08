CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : Le nouveau Collège prend conseil auprès du président du Faso

Le tout nouveau Collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication (CSC), avec à sa tête le président, Mathias Tankoano, a été reçu hier, 23 août 2018, en audience par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. L’objectif était de présenter les nouveaux conseillers et solliciter les conseils et orientations du chef de l’Etat mais également ceux du gouvernement.

Officiellement installé le 9 août dernier, le nouveau Collège de conseillers du CSC a rendu, hier 23 août, « une visite de courtoisie » afin de se présenter au chef de l’Etat. Mais au-delà de la présentation, le collège est allé solliciter les conseils et les orientations du président du Faso. « Le président du Faso, de par la Constitution, est le garant du bon fonctionnement des Institutions républicaines. Et le CSC en étant une, il était de bon aloi de venir solliciter son accompagnement, ses conseils et ses orientations pour que nous puissions placer le CSC dans le concert des Institutions républicaines et surtout accomplir notre mission pour le plus grand bonheur du peuple et surtout de la démocratie burkinabè », a déclaré le président du CSC, Mathias Tankoano, à l’issue de l’audience. Selon lui, le CSC traverse des moments de turbulences, et pour que la nouvelle équipe travaille dans la sérénité, il faut l’accompagnement non seulement du chef de l’Etat, mais également celui de l’Exécutif. « Vous n’ignorez pas la situation que le CSC traverse. Nous devons repartir sur de nouvelles bases. Pour cela, il fallait qu’en tant que premier responsable du pays et surtout en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il nous dise de vive voix que nous pouvons compter sur lui. C’est ce que nous avons obtenu ce matin. Etant donné qu’il connaît déjà la situation de la maison, nous avons fait l’état des lieux que nous avons trouvé. Donc, à partir de maintenant, nous pensons que nous pouvons être rassurés que nous aurons l’accompagnement non seulement du chef de l’Etat, mais aussi celui du gouvernement. Parce qu’il y a pas mal de questions sur lesquelles il faudra un accompagnement du gouvernement burkinabè », a fait savoir le président du CSC.

Un comité ad hoc mis en place

Pour ce qui est du retour de la sérénité dans la maison, Mathias Tankoano a confié qu’un comité ad hoc composé de cinq conseillers a été mis en place. Ce dernier est déjà à pied d’œuvre pour non seulement écouter le personnel, mais aussi faire l’état de l’existant et formuler des recommandations. Car, de l’avis du président, le CSC dispose d’un plan qui va de 2017 à 2021, dans lequel se trouvent des axes sur lesquels il faut travailler. Et pour aboutir à de bons résultats, il faut nécessairement ramener la sérénité de sorte que le personnel du CSC se remette au travail.Quid des guéguerres entre les organisations professionnelles de médias ? Interrogé sur la question, le président a soutenu que ces tensions sont inhérentes à l’évolution de toute institution, de toute structure, et ne visaient pas à remettre en cause le début du fonctionnement de l’institution. A l’en croire, dans les prochains jours, une rencontre aura lieu avec toutes ces organisations pour discuter sans tabou sur plusieurs points. « Pour nous, c’est une très bonne chose que chacun se sente concerné par le CSC. C’est parce que les organisations professionnelles qui ont eu à émettre des appréhensions par rapport au mode de désignation à l’élection (NDLR : des membres), se sentent concernées et sont intéressées par le bon fonctionnement de notre Institution. C’est pour cela que, dans les jours à venir, nous allons les convier à une rencontre et nous allons discuter sans tabou pour que nous nous comprenions. Nous sommes tous des Burkinabè et nous devons toujours nous asseoir pour parler afin de trouver les meilleures solutions pour le bon fonctionnement de nos institutions », a fait savoir Mathias Tankoano. Pour rappel, c’est le 20 juillet dernier que le nouveau président, Mathias Tankoano, a été porté à la tête de l’institution. Quant à la prestation de serment du nouveau Collège, elle est intervenue le 3 août dernier.

Colette DRABO