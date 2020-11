CONSULTATIONS TOUS AZIMUTS EN RDC

Se sentant à l’étroit au sein de la coalition qui l’a porté au pouvoir, c’est-à-dire entre son propre regroupement politique appelé Cash et le Front commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila, le président Félix Tshisékédi est la recherche d’une nouvelle majorité. D’où ces consultations tous azimuts qu’il a initiées depuis quelques jours avec ses anciens camarades de l’opposition. En attendant le tour de Moïse Katumbi, c’est l’opposant Jean-Pierre Bemba qui a été reçu hier, 4 novembre 2020, par le chef de l’Etat congolais. Pour le moment, rien n’a filtré de ces échanges qui ont duré deux heures ; l’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen s’étant refusé toute décision précipitée, préférant attendre que Tshisékédi livre lui-même les conclusions de ses consultations. Rappelons que l’ex- seigneur de guerre, Jean-Pierre Bemba, fait partie des poids lourds de la scène politique congolaise. A preuve, il est à la tête d’un groupe parlementaire de 28 députés. Quant à l’ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi dont on dit qu’il sera reçu le 6 novembre 2020, sa plateforme Ensemble pour la République compte 68 députés. Ces deux personnalités, on s’en souvient, avaient contesté la victoire de Tshisékédi et soutenu mordicus que la victoire, à l’issue des élections de 2018, revenait à Martin Fayulu.

La déclaration de Bemba à l’issue de son audience au palais de la Nation, laisse croire qu’il est prêt à une éventuelle alliance

Mais quand on sait que tous ces deux hiérarques ont eu maille à partir avec l’ex-président Joseph Kabila qui les avait tous contraints à l’exil, il ne serait pas étonnant de les voir pactiser avec le chef de l’Etat qui, une fois installé dans ses fonctions, a œuvré à leur retour au pays. Ce n’est pas impossible. Car, comme on le sait, seuls comptent les intérêts en politique où, dit-on, il n y a pas d’adversaire éternel. On attend donc de voir. En tout cas, la déclaration de Bemba à l’issue de son audience au palais de la Nation, laisse croire qu’il est prêt à une éventuelle alliance : « Ça s’est bien passé, je suis favorable à tout dialogue entre les Congolais », a-t-il lancé avant de reprendre son avion pour Bruxelles. Toutefois, si avec l’avènement de Tshisékédi, les uns et les autres avaient salué l’alternance au sommet de l’Etat congolais, on ne peut que regretter les graves atteintes à la liberté d’expression enregistrées depuis quelques années. En effet, en marge des consultations initiées par le président congolais, deux journalistes ont été arrêtés pour avoir filmé l’arrivée du chef de l’Etat avec le Cardinal Monsengwo en présence de plusieurs conseillers qui n’ont pas daigné se lever. Détenus à l’Agence nationale des renseignements, ces deux journalistes ont été embarqués pour audition et depuis lors, aucune nouvelle d’eux et ce, alors même que la présidence annonçait leur prochaine libération.

B.O