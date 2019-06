COPA AMERICA: Le forfait de Neymar va-t-il coûter le statut de favori au Brésil ?

Du 14 juin au 7 juillet prochain, le Brésil accueille la quarante sixième édition de la Copa América, un tournoi qui regroupe les 9 meilleures équipes d’Amérique du Sud ainsi que deux nations invitées. Cette année, la CONMEBOL a décidé d’offrir les deux places d’invités au Japon et au Qatar. Les Samourai Blues rejoindront la troisième poule de 4 avec l’Uruguay, le Chili et l’Equateur. Une poule visiblement bien partie pour voir l’Uruguay, emmenée par Edinson Cavani et Luis Suarez, terminer en tête. De leurs côtés, les Qatari atterrissent dans une poule deux bien relevée avec l’Argentine en tête de série, la Colombie et le Paraguay. Enfin, la première poule, celle du Brésil, est constituée de la Bolivie, du Venezuela et du Pérou.

Mais la Copa America a été passée au second plan du côté des Brésiliens en raison de l’énorme affaire Neymar, tant sportivement qu’extra-sportivement. Accusée de viol par une jeune femme brésilienne, Najila Trindade, au cours d’une aventure au mois de mai à Paris, la superstar du Paris Saint-Germain a passé le ballon rond au second plan, le temps de réaliser une vidéo pointant du doigt la jeune femme et ses rendez-vous à la police. Résultat, à quelques jours du match d’ouverture, le numéro 10 s’est lourdement blessé en match amical face au Qatar, à la cheville. Sur une prise d’appui, sa cheville droite s’est pliée et il a été contraint de quitter le terrain en pleurs. Résultat, l’ancien brésilien doit déclarer forfait pour la Copa America, lui qui rêve d’offrir un titre à son pays après les Jeux Olympiques de 2016 remportés à Rio.

S’il regardera la Copa America à la télévision, Neymar n’a visiblement pas impacté les cotes des bookmakers. En effet, la Seleçao reste favoris des sites de paris sportifs pour remporter le trophée à domicile. Chez Bwin par exemple, la cote des Auriverde est à 2,05, contre 4,50 pour l’Argentine de Lionel Messi, 7,00 pour l’Uruguay, 10,00 pour la Colobmie ou encore 11,00 pour le Chili. Les Brésiliens peuvent tout de même compter sur une équipe très compétitive en attaque avec David Neres (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Willian - le remplaçant de Neymar. Défensivement aussi, l’équipe de Tite est très solide avec Thiago Silva, Marcelo, Marquinhos, Dani Alves, Marcelo, Ederson ou encore Alisson aux cages.

Toutefois, l’Argentine est logiquement le premier outsider de la compétition. Emmené par Lionel Messi, sorti une nouvelle fois de sa retraite internationale, l’Albiceleste dispose d’une formation très équilibrée pour venir jouer les troubles fêtes au pays de la Samba. Sergio Agüero, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Angel Di Maria ou encore Gionvani Lo Celso sont bien décidés à offrir – enfin - le premier titre international à la Pulga, quintuple Ballon d’Or. D’ailleurs, le numéro 10 de l’Argentine et du Barça arrive avec le plein de confiance puisqu’il sort d’une saison personnelle complétement monstrueuse en Catalogne : 51 buts, 22 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues. D’ailleurs, l’Argentin est clairement pressenti pour terminer meilleur buteur de la compétition puisqu’il est le favori avec une cote à 4,00. Un dernier bon plan avant le début de cette Copa America…