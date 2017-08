COUPE DU FASO : La reine des stades sauve sa saison en dominant l’USFA

L’Etoile filante de Ouagadougou (EFO) a remporté la 31e édition de la coupe du Faso de football, le samedi 5 août 2017, au stade du 4-Août de Ouagadougou, en battant en finale, l’Union sportive des forces armées (USFA) par 3-2.

C’est sous le regard du président de la République, Rock Marc Christian Kaboré et en présence du président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad que l’Etoile filante de Ouagadougou a sauvé sa saison, en battant en finale, l’Union sportive des forces armées. Dès le coup d’envoi de la rencontre, l’EFO affiche ses ambitions en assiégeant le camp des militaires. Bernard Konan Kouadio, le virevoltant attaquant de l’EFO, libre de tout marquage perd son duel face au portier de l’USFA, Charouf Sylvain Dao à la 19e minute. Un avertissement que semble ne pas prendre au sérieux les militaires. Trois minutes plustard, soit à la 21e minute, Bernard Konan Kouadio revient à la charge en profitant d’une perte de balle de la défense adverse pour adresser un centre parfait à son coéquipier Blaise Yaméogo qui n’aura aucune peine à battre le portier de l’USFA. Charouf Dao est par moment contraint de sortir le grand jeu pour repousser les tentatives des attaquants de l’EFO. Avec l’ascendant psychologique les bleu blanc de l’EFO vont maintenir la pression et finiront par aggraver le score grâce à un doublé de Blaise Yaméogo à la 37e minute suite à une incompréhension de la défense des militaires. Avec cet avantage au score, l’EFO va baisser la garde par de multiples pertes de balle. Une aubaine que va saisir l’USFA pour réduire le score à la 41e minute par l’entremise de Abdoul Karim Salam Kagambega. La mi-temps intervient sur le score de 2 buts à 1 en faveur de l’EFO. A la reprise, c’est une équipe complètement métamorphosée de l’USFA qui se présente sur le terrain. L’entraîneur, Mousso Ouédraogo dit Mourinho va revoir sa tactique qui peinait à prendre forme. Un coaching gagnant puisqu’ après plusieurs changements opérés, c’est finalement Issaka Latif Tchanile qui rétablira la parité à la 58e minute suite à une belle action collective. Ragaillardis par cette égalisation, les poulains de l’entraîneur Mourinho iront à l’abordage en multipliant les offensives dans le camp adverse. Quant aux bleu et blanc, il vont progressivement laisser passer la tempête avant d'accélérer. Et leurs dernières banderilles seront mortelles pour les militaires. A la 59e minute, le capitaine de l’EFO, Abou Fofana envoie un ballon vrillé dans la surface de réparation des militaires, le défenseur Jean Pierre Traoré, au deuxième poteau, se loupe complètement. Mais pas Blaise Yaméogo qui a le temps de contrôler avant d'ajuster pour Charouf Dao. Avec ce triplé réalisé par le buteur de l’EFO, la messe venait d’être dite pour l’USFA qui va néanmoins tenter un dernier baroud d’honneur en amorçant une dernière tentative pour revenir au score, mais sans succès. Malgré les changements de part et d’autre, le score restera inchangé au tableau d’affichage jusqu’ au coup de sifflet final de l’arbitre, Biro Kouassi Fréderic de la Côte d’Ivoire. L’EFO avec ce succès est désormais assurée de disputer une compétition africaine l’année prochaine. Il faut souligner pour terminer que le vainqueur de la finale de la coupe du Faso a reçu des mains du chef de l’Etat une enveloppe de 10 000 000 F CFA. Quant au finaliste malheureux l’USFA, elle se consolera avec la somme de 7 500 000 F CFA

Seydou TRAORE

Propos des entraîneurs

Mousso Ouédraogo dit Mourinho (USFA)

« Je suis profondément déçu »

« Je dois avouer que je suis profondément déçu au regard de la prestation de mes joueurs qui ont mouillé le maillot jusqu’ au bout, mais ce soir, la chance était du côté de l’Etoile filante de Ouagadougou. Nous allons continuer à travailler pour revenir plus fort l’année prochaine ».

Boureima Kaboré (EFO)

« C’est l’expérience qui a prévalu »

Nous avons une équipe expérimentée qui regorge en son sein des anciens internationaux. Je savais que mes joueurs pouvaient décanter la situation à tout moment. Et c’est ce qui a été fait avec ce troisième but de Blaise Yaméogo qui a été époustouflant ce soir avec le triplé qu’il vient de réaliser. Je crois que c’est une victoire qui est bien pour le moral. Cela nous laisse entrevoir la suite avec beaucoup d’optimisme »

Propos de quelques personnalités

Rock Marc Christian Kaboré, président du Faso

« Je salue l’esprit d’engagement des deux équipes »

Je voudrais lancer un appel à la fraternité et à la solidarité de tous les Burkinabè. Je voudrais également profiter de l’occasion que vous me donnez pour saluer la présence du président de la CAF qui a accepté de venir assister à cette finale malgré son agenda très chargé. Nous lui disons merci pour cette marque de considération. Enfin, je voudrais saluer l’esprit d’engagement des deux équipes qui nous ont gratifié d’un beau spectacle avec à la clé cinq buts de belles factures

Ahmad Ahmad, président de la CAF

« Une visite d’inspection composée d’experts se rendra bientôt au Cameroun »

Je pense que la CAN 2019 se tiendra au Cameroun malgré les inquiétudes des uns et des autres concernant la question des infrastructures. Une visite d’inspection composée d’experts et d’un cabinet d’audits spécialisé se rendra au Cameroun pour évaluer la situation. A l’issue de cette visite, le comité exécutif de la CAF tirera toutes les conclusions nécessaires. Au cas où le Cameroun ne serait pas en mesure d’organiser la CAN 2019, il y aura une procédure d’appel d’offre pour tous les pays qui se proposeraient de l’organiser.