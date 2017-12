CRISE A LA MAIRIE DE SAPONE : Simon Compaoré nie toute ingérence

L’Alliance des partis de la mouvance présidentielle a tenu une Assemblée générale d’information, le 16 décembre 2017 à Ouagadougou. L’objectif de cette rencontre, pour les responsables des différents partis, a été de rendre compte à leurs militants, des actions du gouvernement et de recueillir leurs suggestions, afin de mieux intervenir sur le terrain.

« Je suis un enfant de Ouagadougou ; j’ai été maire à Ouagadougou pendant plusieurs années et vous le savez très bien. Je sais faire la part des choses. Qu’est-ce qu’un Simon peut aller chercher dans une commune rurale comme Saponé ? Mais je tiens à dire que pour ce qui concerne Saponé, c’est déplorable. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Car, ce que les populations de Saponé attendent, ce n’est pas le triste spectacle que les conseillers et certaines personnes donnent à voir là-bas actuellement. Si on en vient à brûler une mairie, à s’attaquer aux gens, on ne peut pas regarder simplement. Nous allons être très fermes. C’est une situation déplorable et je crois que les enquêtes devront permettre d’identifier les fautifs afin qu’ils soient sanctionnés. Pour l’incendie de la mairie, il y a des enquêtes qui sont ouvertes et les responsables seront traduits devant la Justice », telle a été la déclaration faite par le ministre d’Etat, Simon Compaoré, le 16 décembre dernier. Cela, lorsque nous lui avons demandé son avis sur la crise qui a secoué Saponé où il a été cité comme l’un des responsables, à l’issue de l’Assemblé générale de l’alliance des partis de la mouvance présidentielle (APMP). Cette Assemblée générale a été l’occasion pour les partis de la mouvance présidentielle de rendre compte à l’ensemble de leurs militants des actions entreprises par le gouvernement. En effet, a fait savoir Simon Compaoré, président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), il s’est agi de mettre l’ensemble des militants au même niveau d’information. « Nous sommes venus leur dire que les choses bougent, car de nombreux progrès ont été observés dans plusieurs domaines », a-t-il fait savoir. Et le ministre d’ajouter ceci : « Je défie quiconque de dire qu’on a fait du surplace. On a bougé. Mais seulement, les problèmes sont tellement nombreux ». En outre, l’Assemblée générale de l’APMP a aussi été l’occasion, pour les militants des partis membre de la mouvance, de faire des suggestions. « C’est une séance de critique, car nous voulons que les militants nous disent aussi là où on a péché afin de rectifier le tir », a fait noter Simon Compaoré. 2018, pour le ministre d’Etat, s’annonce avec beaucoup de défis. C’est, selon lui, l’année charnière et pour cela, le gouvernement entend mettre en œuvre plusieurs actions, pour continuer à améliorer le quotidien des Burkinabè.

Adama SIGUE