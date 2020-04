DECES DE MOUSTAPHA THIOMBIANO

Mercredi 15 avril 2020

13h 30 mn : Transfert du corps de la morgue de l’hôpital de Bogodogo au domicile du défunt à Kossodo

NB : Un cortège de 5 véhicules déjà identifiés avec au maximum deux personnes par véhicule fera le transfert. Aucun autre véhicule ne sera autorisé. La famille tient au strict respect des mesures sanitaires du ministère de la Santé

15h 30 mn : Arrivée du corps au domicile du défunt à Kossodo

15h 30 mn – 17h 30 mn : Prières et recueillement

Jeudi 16 avril 2020

9h 00-10h 00 : levée du corps suivie de l’enterrement au domicile du défunt à Kossodo dans l’intimité familiale.

NB : La famille remercie le grand public pour les différentes marques de soutien et l’invite au respect scrupuleux des règles d’hygiène édictées par le ministère de la Santé pour éviter la propagation du Covid-19. Pour ceux qui prendront part aux obsèques, le port du masque est obligatoire et des dispositifs de lavage de mains au savon sont prévus sur place. Un dispositif de distanciation de 1,5 mètres est prévu ainsi qu’un itinéraire de recueillement des proches du défunt par vagues de 10 personnes. La famille souhaite vivement l’éradication de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. A la reprise normale des activités socioéconomiques, un hommage populaire sera rendu à l’illustre disparu. En attendant, la famille invite le grand public à s’abstenir des attroupements et à veiller ·au respect strict des mesures du ministère de la Santé.

Le comité d’organisation