DEGRADATION DES ROUTES DANS LES BANWA: Une grève de 72 heures du réseau des transporteurs pour interpeller le gouvernement

Les transporteurs des Banwa ont entamé une grève de 72 heures pour protester contre le mauvais état des routes, qui met en péril le secteur du transport dans cette localité du Burkina Faso. Très en colère, ils ont ainsi interpellé le Premier ministre et son gouvernement, et pris l’opinion nationale à témoin sur la pire dégradation avancée du réseau routier dans la province des Banwa qu’ils estiment abandonnée à son propre sort. C’est pour ne pas risquer les vies de leurs passagers sur cet état piteux de la voie qu’ils ont abandonné les volants de leurs véhicules pour attirer l’attention des autorités sur les dangers qu’ils encourent en empruntant la Route nationale n°23, en état de délabrement très avancé.

Des guichets de gares fermés, des véhicules stationnés en pleine gare, la route barrée par endroits sur la RN 23, telles sont, entre autres, les actions menées par les transporteurs des Banwa du 21 au 23 juillet dernier pour manifester leur ras-le-bol dans le but d’interpeller le Premier ministre Paul Kaba Thiéba sur la responsabilité de son gouvernement sur l’état défectueux des routes dans les Banwa. Selon le réseau des transporteurs routiers des Banwa, le gouvernement a « manifestement et volontairement refusé de venir au secours de la population de la localité en danger en saison sèche et en saison pluvieuse, des périodes où la voie devient impraticable, ralentissant ainsi les activités économiques de la localité ». C’est pourquoi ils ont lancé une invite pressante au Premier ministre afin qu’il se penche « plus sérieusement et le plus rapidement possible » sur l’entretien du réseau routier dans la province des Banwa et le bitumage dans un meilleur délai de la RN 23, l’axe Koundougou-Solenzo-Koundougou-Mossi, pour soulager les braves populations qui souffrent depuis plusieurs années. Toutes ces doléances ont été une fois de plus exprimées ce samedi 22 juillet, lors d’une marche pacifique de tous les acteurs du monde du transport routier. Ils ont arpenté quelques artères de la ville avec un itinéraire allant de la gare pour déboucher sur le haut-commissariat, afin de transmettre leur message au secrétaire général de la province, Bruno Sié Traoré. Dans la lettre adressée au Premier ministre Paul Kaba Thiéba, il ressort que les acteurs du réseau routier des Banwa sont mobilisés pour traduire, d’une part, au gouvernement leur exaspération, leur mécontentement et leur désarroi «face à la situation d’ensemble très peu enviable des routes de la province et, d’autre part, lui exprimer le sentiment de négligence, de mépris, d’oubli et d’abandon manifeste des Banwa que nous ressentons et ce, dans bien des domaines et principalement dans celui des infrastructures de communication notamment les routes. Ils déplorent le fait que cette localité du pays est délaissée de la sorte alors qu’elle a une très grande importance pour le développement socio-économique du pays avec la production abondante des cultures céréalières, maraîchères, de cueillette, industrielles ou de rente, des potentialités non négligeables et bien d’autres.

Le bitumage de la RN 23 est une promesse de campagne électorale du président de l’Assemblée nationale, Salifou Diallo, qui en avait fait une priorité lors de son meeting de Dédougou. Sur la même route, le président Roch Marc Christian Kaboré a perdu deux véhicules à Solenzo pendant la campagne présidentielle».

Les transporteurs projettent d’entreprendre d’autres actions si leur cri de cœur n’a pas un écho favorable les jours qui viennent. Mais, le secrétaire général de la province, tout en louant cette démarche citoyenne, a rassuré les transporteurs et a promis de remettre urgemment leur doléance au gouverneur.

Madi KEBRE (Correspondant)