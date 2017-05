DEPOT DE DOSSIERS POUR LES CONCOURS DIRECTS DE LA FONCTION PUBLIQUE : La chasse à l’emploi est ouverte

La réception des dossiers pour les concours directs de la Fonction publique a débuté le 16 mai 2016, à Ouagadougou, tout comme dans les autres localités du pays. Pendant 10 jours, les candidats aux différents concours directs vont déposer leurs dossiers de candidature pour espérer décrocher un emploi. Environ 12 000 postes sont à pourvoir et les candidats ne se font pas prier. C’est du moins ce que nous avons pu constater en faisant un tour dans différents lieux de dépôt des dossiers. L’affluence était au rendez-vous.

Le dépôt des dossiers pour les concours directs de la Fonction publique session 2016 a débuté le 16 mai dernier, sur l’ensemble du territoire national et ce, pour 10 jours. Pour la circonstance, le stade du 4-Août était bondé de monde. Au premier coup d’œil, on avait l’impression qu’une importante manifestation sportive s’y tenait ; le parking était rempli d’engins et il y avait foule. A l’intérieur du stade, se déroulaient les épreuves sportives du concours professionnel de la Police. Les postulants aux concours directs, quant à eux, étaient alignés, chacun attendant patiemment son tour pour déposer son dossier de l’Ecole nationale des régies financières (ENAREF) cycle C ou encore de l’Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP). D’autres patientaient à l’ombre, sous des arbres. Des manuels de formation pour les concours directs sont vendus sur place. Des éléments de la Police nationale, déployés en grand nombre, veillaient au bon déroulement du dépôt des dossiers. Ils étaient chargés de maintenir l’ordre. Des vendeurs ambulants de timbres et de feuilles de demande déambulaient entre les rangs, essayant d’écouler leurs marchandises. En effet, nombreux sont les postulants qui assemblent les pièces constitutives des dossiers sur place. Du stade Joseph Issoufou Conombo en passant par le Conseil de l’entente, le constat est le même. A la Maison du peuple, des guichets pour réceptionner les dossiers pour les concours tels garçons et filles de salle, gestionnaire des hôpitaux, infirmier d’Etat, etc., sont ouverts. Là également, l’affluence était au rendez-vous.

« J’ai quitté ma maison à 4h du matin ; pour l’instant, j’ai pu déposer des dossiers pour 2 concours. Là où je suis passé, ça va, il n’y a pas de problème. Les réceptionnistes sont attentifs et font bien leur travail. Mais comme c’est le début, nous attendons de voir», a confié Narcisse Kaboré, candidat à la Fonction publique. A l’en croire, c’est pour la troisième année qu’il postule pour les concours directs de la Fonction publique et espère que cette fois-ci sera la bonne.

Mettre toutes les chances de son côté

Moussa Ouédraogo est du même avis. Lui, compte compétir dans au moins 8 concours pour mettre toutes les chances de réussir de son côté. La vie est devenue si compliquée, explique-t-il, qu’espérer faire le métier de son choix est un luxe. Pour lui, l’important est d’arriver à entrer dans la Fonction publique en réussissant à un concours, peu importe lequel.

Même son de cloche du côté de Awa Ouédraogo, également candidate à l’entrée à la Fonction publique qui n’a pu postuler que pour un concours, celui de l’ENEP en l’occurrence. « Pour l’ENAREF cycle C, mon dossier a été refusé. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas postuler à ce concours avec le CAP. Pourtant, les années antérieures, ce diplôme a été accepté », a-t-elle expliqué. Quant à ses chances de réussite, elle les estime grandes car, a-t-elle confié, elle est inscrite dans un centre de préparation aux concours directs et suit assidûment les séances de formation. Mais, la plupart des candidats espèrent ne pas vivre le cauchemar de l’année passée. En effet, certains concours directs de la Fonction publique avaient été annulés pour des raisons de fraudes, au grand dam des postulants. Pour la session 2016, ils espèrent que l’Etat fera tout pour mettre fin à la fraude afin que tous les candidats aient les mêmes chances.

Hamidou Ouédraogo, président du jury ENAREF cycle C, a sous sa responsabilité 10 guichets au stade du 4-Août. Selon lui, l’affluence constatée n’est pas justifiée, d’autant que l’ENAREF cycle C est un concours qui doit être repris. En effet, pour des questions de fraudes, la session 2015 dudit concours a été annulée. « Ceux qui avaient composé l’année passée ne doivent plus déposer les dossiers cette année. Mais comme beaucoup n’ont pas cette information, ils viennent quand même. D’autres par contre, insistent pour déposer leurs dossiers afin d’être sûrs qu’ils seront pris en compte. Sinon, il ne devrait pas y avoir trop d’affluence », a dit Hamidou Ouédraogo.

Parlant de la réception des dossiers, a-t-il ajouté, nous avons commencé avec un léger retard, essentiellement pour des questions logistiques. « Ceux chargés de nous fournir la logistique sont arrivés avec un léger retard. Mais tout est rentré dans l’ordre, ça se passe bien», a-t-il dit.

Il est à noter que pour la session 2016 des concours de la Fonction publique, 4 588 postes sont à pourvoir pour les concours professionnels, 11 537 postes pour les concours directs, 7 917 postes pour les concours sur mesures nouvelles et les 787 postes des 12 concours annulés en 2015 pour fraudes.

Thierry Sami SOU