Etre monté sur des échasses : avoir de longues jambes. L’échasse est un bâton garni d’un étrier auquel on attache le pied pour marcher et faire le clown.

Fig. : se faire remarquer, faire l’important.

Ex. : Il ne suffit pas de monter sur des échasses et de distribuer des bonbons ; lorsque quelqu’un rit, on a envie de rire avec lui.