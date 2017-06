Comme une poule qui a trouvé un couteau : qualifie quelqu’un de déconcerté ; être déboussolé, ne pas savoir quoi faire devant une situation donnée.



Exemple: "L'hôpital vient d'appeler. On vient d'amener ta femme et elle va accoucher dans moins d'une heure.

- Mais... Je...

- Arrête! On dirait une poule qui a trouvé un couteau! Cours la rejoindre!"