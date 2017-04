DIFFICULTES DE FONCTIONNEMENT DU CHR DE TENKODOGO : 15 difficultés à solutionner pour ‘‘sauver’’ le CHR

Le mouvement « Sauvons le CHR de Tenkodogo » veut trouver des solutions aux difficultés qui entravent le bon fonctionnement du CHR de Tenkodogo. C’était le message du mouvement à l’administration de l’hôpital lors d’une rencontre qui a eu lieu entre ces parties, sous l’égide du gouverneur de la région du Centre-Est, le 30 mars 2017 dernier au gouvernorat de Tenkodogo. Une liste des préoccupations en 15 points, portant sur l’eau, l’électricité, les consommables, les évacuations, le matériel et le personnel a fait l’objet des échanges.

Face au gouverneur et à l’administration du CHR, les membres du mouvement ont passé en revue une liste de 15 problèmes rencontrés par les usagers de l’hôpital de référence de la région du Centre-Est. Ils disent avoir constaté que le groupe électrogène ne fonctionnait pas en temps de coupure ou de délestage du courant de la nationale d’électricité. La difficulté d’approvisionnement en eau potable, la rupture constante des consommables médicaux plus particulièrement les réactifs au niveau du laboratoire ont été évoqués. Le mouvement a relevé que ces derniers temps on a enregistré un fort taux d’évacuations à Ouagadougou et même dans le district voisin de Garango, conséquence directe des problèmes cités plus haut. Les membres du mouvement ont également déploré le manque de spécialistes en radiologie, en pédiatrie, en ORL et leur insuffisance en chirurgie. A ces préoccupations, les porte-paroles ont ajouté le fait que l’unité de production d’oxygène ne fonctionne pas à temps plein, la lourdeur des opérations à la caisse entraînant de longues attentes par les usagers, la cherté des tarifs, des actes et le fait que les ambulances déjà insuffisantes soient toujours en panne. Une des préoccupations majeures sur lesquelles les débats ont porté a été la question de racket des patients dont « Sauvons le CHR de Tenkodogo » a fait écho de plusieurs cas. Au vu de cette longue liste de problèmes, le mouvement veut savoir à qui incombe la responsabilité de ce mauvais fonctionnement. Difficile de le dire, selon les membres du mouvement. « La difficulté de fonctionnement est-elle imputable au syndicat ou à l’administration ? », se demandent-ils. Pour eux, l’ancien directeur de l’hôpital a été débarqué suite à un mouvement soutenu par le syndicat de la santé et quelques-unes des préoccupations actuelles faisaient partie des problèmes évoqués. La direction du CHR est actuellement assurée par un intérimaire qui est à son 8e mois de fonction. Il s’agit du Dr Honoré Ouédraogo qui est chargé d’exécuter le protocole d’accord issu des négociations qui ont précédé le départ de l’ancien directeur.

« Ces problèmes datent d’il y a longtemps. Nous nous sommes dit qu’avec le changement du DG, beaucoup de problèmes allaient trouver solution. Nous avons remarqué que jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’amélioration », s’est offusqué Pierre Kéré, membre du mouvement « Sauvons le CHR de Tenkodogo ». Il ajoute que le mouvement est né suite au constat de la souffrance des populations. « A travers la ville, nous, les Forces vives de Tenkodogo, nous sommes retrouvés pour constituer un mouvement pour sauver le CHR de Tenkodogo », a-t-il dit.

Des solutions ont été dégagées pour permettre au CHR de satisfaire aux attentes des populations

Le gouverneur de la région du Centre-Est, Antoine Ouédraogo, a dit avoir eu des comptes-rendus des difficultés de fonctionnement du CHR et que de nombreuses difficultés lui ont été rapportées. « Nous avons jugé nécessaire de rencontrer le Directeur général du CHR et les membres des organisations de la société civile pour examiner point par point les préoccupations qui ont été soulevées », a-t-il expliqué.

« Les problèmes du CHR sont bien réels parce que nous les vivons tous les jours », a reconnu Dr Honoré Ouédraogo tout en expliquant les causes de certains de ces problèmes. Il a tenu à expliquer que cette année particulièrement sa structure a eu un problème de passation de marchés causé par la grève au ministère des Finances. Beaucoup de publications étaient restées en l’état mais il a rassuré que certains dépouillements ont été faits et que la majeure partie des consommables est attendue très prochainement.

Aux termes de ces échanges sur chacune des préoccupations, des pistes de solutions ont été dégagées pour permettre au CHR de satisfaire aux attentes des populations.

Le mouvement « Sauvons le CHR de Tenkodogo » a apprécié le fait qu’à l’issue des échanges avec l’administration du CHR et le gouverneur, des solutions à long et court termes ont été trouvés. Mais il précise que si dans les prochains jours il n’y a pas d’amélioration, il manifestera son mécontentement d’une autre façon.

En attendant, le gouverneur a instruit le CHR de proposer un certain nombre de correspondances qui seront adressées au ministre de la Santé pour renforcer le personnel et pour acquérir un certain nombre d’équipements. Il a également été instruit d’aller organiser une rencontre avec les agents pour qu’ils revoient leur manière de servir afin de satisfaire les populations, car c’était l’une des préoccupations majeures sur lesquelles les débats ont porté.

Mahamadi NONKANE

(Correspondant)