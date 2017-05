DISCOURS DE TRUMP SUR L’ISLAM : Les vraies questions ont été éludées

Ryad, la capitale de l’Arabie Saoudite a abrité, hier, 21 mai 2017, le sommet arabo-musulman auquel ont pris part de nombreux chefs d’Etat issus du continent africain, du monde arabe et des Etats-Unis d’Amérique. Premier du genre, ce sommet se veut un cadre d’échanges et de partage d’expériences en vue de définir une stratégie commune pour combattre le terrorisme mondial et définir les contours d’une vision globale sur la coopération sécuritaire et économique. Comment ne pas rendre hommage aux autorités saoudiennes pour cette lumineuse idée, ce d’autant que le terrorisme, plus qu’une simple menace, est devenu aujourd’hui une réalité aux conséquences lourdement dommageables ? Brisant les frontières physiques entre les Etats, les terroristes frappent là où on les attend le moins, si fait que comme on le dit, en la matière, il n’y a pas de risque zéro. Et qu’un pays comme l’Arabie Saoudite, accusé à tort ou à raison de financer les organisations terroristes, abrite un sommet dont l’objectif essentiel est de prévenir l’extrémisme religieux, est loin d’être un épiphénomène. Certes, d’aucuns diront tout simplement que les autorités saoudiennes veulent se donner bonne conscience en organisant une telle rencontre mondiale, mais il faut reconnaître qu’au regard du contexte mondial, le jeu en valait bien la chandelle.

Les positions de Trump évoluent en fonction des intérêts des Américains

Et le président américain, Donald Trump, ne dit pas autre chose quand il affirme ceci : « le terrorisme s’est répandu à travers le monde. Mais le chemin vers la paix commence ici, sur cette terre ancienne, cette terre sacrée ». Il y a donc urgence à agir dans la mesure où les terroristes, selon le numéro un des Américains, sont « des criminels barbares qui essaient d’anéantir la vie humaine et les gens bien de toutes religions qui cherchent à la protéger ». Contrairement donc à ce que croyait une certaine opinion, Donald Trump, dans son allocution très attendue à Ryad, n’a pas mis les pieds dans le plat ; lui qui, pendant la campagne électorale, parlait de « terrorisme islamique radical ». Bien au contraire, il a lancé un appel clair aux dirigeants du monde musulman, à prendre une part active dans la lutte contre le terrorisme. Certes, ce changement de ton et d’attitude du président américain paraît pour le moins étonnant, mais la vérité est que l’Arabie Saoudite n’est pas n’importe quel pays. La preuve est que Donald Trump, faisant d’une pierre plusieurs coups, a saisi l’occasion de ce sommet pour signer d’importants contrats d’armement avec Ryad qui, par ailleurs, a appelé à « un nouveau partenariat entre les Etats-Unis et les pays musulmans ». C’est dire que les positions de Trump évoluent en fonction des intérêts des Américains ; ce qui explique que les sujets qui fâchent, en l’occurrence le financement supposé ou réel par l’Arabie Saoudite et le Qatar, d’organisations terroristes ont été soigneusement éludés. Comme quoi, la realpolitik a ses raisons que le commun des mortels ignore.

B.O