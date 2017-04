Discours sur l’état de la Nation : Paul Kaba Thiéba devant les députés demain vendredi

L’information a été rapportée par les services du Premier ministère : « Son Excellence Monsieur Paul Kaba Thièba dressera le bilan de son action à la tête du gouvernement devant la représentation nationale ce vendredi 14 avril 2017 à 10 H. Le Premier ministre passera en revue les grands chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, pour une transformation structurelle de l’économie et la lutte contre la pauvreté au Burkina. Il répondra ensuite aux questions des députés. Cérémonie à suivre en direct sur les antennes de la RTB et bien d’autres radios et télévisions partenaires ».