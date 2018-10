Dr DONALD YANOGO, A PROPOS DE LA SURALIMENTATION : « Il est préférable de manger dans une ambiance calme et détendue»

« Je suis en surpoids et je suis tout le temps malade», «Je n’arrive pas à bien m’alimenter, or j’ai tout à ma disposition ». Ce sont, entre autres, des plaintes que nous entendons souvent. Que faire pour éviter la suralimentation et prévenir certaines maladies ? Le diabétologue au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, Dr Donald Yanogo, dans cet entretien qu’il nous a accordé cette semaine, nous montre comment la diététique peut vaincre la suralimentation et prévenir la maladie. Lisez !

« Le Pays » : Qu’est-ce que la diététique et quelle place occupe-t-elle en santé ?

Dr Yanogo : La diététique se définit comme étant la science de l’hygiène alimentaire. Elle occupe de ce fait une place prépondérante en santé, car elle garantit un bon équilibre nutritionnel. L’alimentation équilibrée permet de promouvoir un bon état de santé de manière globale. Elle permet aussi et surtout de réduire de manière significative le risque de survenue et de progression de nombreuses affections liées à des pratiques alimentaires inadéquates. Nous voulons évoquer par exemple ici le cas de la suralimentation.

Pouvez-vous nous parler du problème de la suralimentation ?

La suralimentation se définit littéralement comme étant une alimentation au-dessus des besoins de l’organisme. L’alimentation doit normalement être équilibrée, permettant à l’organisme d’avoir un peu de tous les nutriments dont il a besoin au quotidien pour son bon fonctionnement. Cependant, la tendance actuelle dans nos sociétés est à l’excès d’apport alimentaire. Ce qui attire surtout l’attention en diététique est la consommation excessive d’aliments riches en sel, d’aliments et de boissons riches en sucre, d’aliments gras, de boissons alcoolisées, qui sont autant de facteurs exposant, notamment au risque de survenue ou de progression de maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, du diabète, de l’obésité et de certains types de cancers.

La suralimentation se traduit en général par l’augmentation de la fréquence des prises alimentaires au cours d’une même journée, l’accroissement de la taille des portions alimentaires à chaque repas, et la consommation de plus en plus importante d’aliments transformés et raffinés. Par exemple, un aliment riche en calories et qui est raffiné, est à plus haute valeur calorique que le même aliment non raffiné pour la même quantité consommée. La suralimentation est un trait de la transition nutritionnelle dans nos sociétés. Elle est parfois un revers de la croissance économique avec comme corollaire l’amélioration du pouvoir d’achat de certains individus et de certains ménages. Elle est aussi et surtout aujourd’hui un effet pervers induit par l’industrie agroalimentaire qui développe et rends de plus en plus accessibles partout, des aliments et boissons raffinés dont certaines sont à très hautes valeurs énergétiques et ont des goûts très accrocheurs, parfois à la limite de l’addiction. La suralimentation est aussi vue actuellement comme étant un comportement refuge, dans un environnement social qui génère beaucoup de stress. Un peu comme si le contact répété avec l’aliment permettait de dissiper le trop plein de tension psychosociale.

Pouvez-vous nous parler de quelques principales règles diététiques?

Il est aujourd’hui généralement recommandé de prendre trois repas par jour à des heures régulières, en évitant de manger tard le soir.

Il convient de modérer la taille des portions d’aliments au cours de chaque repas, de réduire de manière importante la consommation d’aliments riches en sucres, de réduire la consommation d’aliments gras et d’aliments riches en sel.

Il est préférable de manger dans une ambiance calme et détendue, sans empressement, en prenant le temps de bien mastiquer pour limiter le stress et favoriser une bonne digestion.

Il faudrait éviter le grignotage et limiter les prises alimentaires en dehors du domicile autant que faire se peut. Les aliments pris en dehors du domicile sont la plupart du temps des aliments de la restauration rapide, faits le plus souvent à base de produits raffinés, avec des tailles de portions importantes, sources d’apport excessif en calories et en sel par exemple.

Il est aussi important de diversifier les aliments en prenant surtout le soin d’inclure en quantité suffisante, à chacun des repas, des végétaux frais, notamment des légumes et des fruits. Cela permet de réduire la valeur calorique des repas et d’accroître l’apport en vitamines, en oligo-éléments et en fibres alimentaires qui sont reconnus pour avoir une grande valeur nutritionnelle.

Il faudrait aussi modérer la consommation de boissons sucrées et de boissons alcoolisées, car elles sont d’importantes sources de superflus caloriques sur les repas.

Avez-vous autre chose à ajouter?

La diététique est un allié important en matière de promotion de la santé et surtout en matière de contrôle des maladies liées à la suralimentation. Dans cette perspective, les efforts de vulgarisation des règles diététiques et l’éducation diététique pour la santé ne seront jamais de trop.

Nous ne voulons pas oublier de souligner qu’en plus de l’alimentation équilibrée suivant les règles diététiques, il faudrait éviter la sédentarité. Le maintien d’un niveau optimal d’activité physique permet d’équilibrer la balance énergétique, limitant ainsi la prise de poids et réduisant significativement le risque de survenue ou de progression des maladies déjà évoquées.

Tout cela représente un ensemble de comportements favorables à la santé, qu’il serait intéressant de voir adopter à l’échelle individuelle. Bien entendu, il conviendrait d’y associer un paquet de mesures au niveau de la communauté et au niveau du système de santé dans son ensemble, pour favoriser le changement de comportement par le plus grand nombre et cela de manière qualitative et durable.

Valérie TIANHOUN