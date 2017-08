Dr NANA THIOMBIANO, A PROPOS DE LA CONSTIPATION : « Une cuillerée d’huile avec du citron, le matin à jeun, aide à expulser les selles »

De nos jours, beaucoup de personnes souffrent de constipation, mais ne savent pas quoi faire souvent pour expulser les selles. Plus de souci à ce niveau, car la nutritionniste Dr Nana Thiombiano/ Coulibaly nous donne ici des astuces. Lisez!

Qu’est ce que la constipation?

Lorsque les selles sont dures, si on a beaucoup de mal à expulser les selles ou si on a des douleurs ou un inconfort abdominal, c’est une anomalie du transit que l’on appelle constipation. Ainsi, la constipation se définit plus par l’aspect des selles et la facilité avec laquelle les selles sont expulsées et non par le nombre de selles par jour. En effet, la fréquence des selles varie d’une personne à une autre; le nombre normal varie de 01 à 03 selles par jour. Etant donné que nous mangeons chaque jour, il faut donc faire les selles au moins une fois par jour. Cependant, faire les selles tous les deux jours n’est pas non plus anormal, c’est la régularité qui importe. Il est donc conseillé de faire les selles à une période régulière (par exemple au réveil ou après le repas ou encore avant de dormir) pour « éduquer » le gros intestin à se vider régulièrement.

Quelques types de constipations

Dans la constipation atonique, il n’y a pas de contractions régulières du gros intestin pour faire avancer les selles afin d’être expulsées, si bien que la personne constipée ne manifeste même pas l’envie de faire des selles. Les selles y restent donc longtemps, se dessèchent et deviennent très difficiles à expulser. La personne constipé peut ne pas être consciente de cette anomalie.

Dans la constipation spasmodique, il y a au contraire des contractions désordonnées du gros intestin, à tel point que la personne constipée veut faire les selles, mais n’y arrive pas.

Ce qui peut la causer

La dimunition du tonus abdominal liée au manque d’exercices physiques (les abdominaux ne sont pas développés),

les longues positions assises,

le stress et l’agressivité,

la faible consommation d’eau,

la faible mastication des aliments,

la faible consommation d’aliments riches en eau (fruits, légumes, jus de fruits ou de légumes sans sucre ou insuffisance de sucre, bouillie, etc.)

la faible consommation d’aliments riches en fibres alimentaires (céréales complètes c’est-à-dire non décortiquées, fruits, légumes frais, sésame non décortiqué, etc. ;

la consommation excessive d’aliments trop salés ou trop sucrés ou trop gras,

la consommation excessive de café, de thé, d’épices,

la grossesse, certains médicaments tels le fer, les laxatifs et les purges qui diminuent les contractions de l’intestin pour faire avancer les selles vers la sortie, etc.

Comment éviter la constipation ?

Boire chaque jour au moins 2,5 litres d’eau à la température ambiante dont 2 verres d’eau chaude, mais non bouillante, au réveil et 2 verres d’eau à la température ambiante juste avant de dormir,

faire régulièrement des exercices physiques, les abdominaux en particulier pour faciliter les contractions de l’intestin.

Bien planifier ses activités pour éviter le stress et maintenir une bonne humeur.

Consommer chaque jour au moins 6 fruits et légumes frais ou sous forme de jus avec la pulpe, pour les personnes ayant un transit intestinal rapide, c’est-à-dire les personnes qui vont à la selle chaque jour.

Consommer les céréales non décortiquées sous forme de bouillie, de tô avec une sauce légume, pour les personnes ayant un transit intestinal lent, c’est-à-dire les personnes qui ne vont pas à la selle chaque jour.

Bien mastiquer les aliments pour bien imprégner les aliments de salive.

Eviter les longues positions assises (bouger chaque 1 heure).

Eviter les aliments contenant peu d’eau tels le pain, les gâteaux, les biscuits, le haricot sec, etc.

Eviter la consommation d’aliments trop salés, trop gras ou trop sucrés (charcuteries, frites, pâtisseries, boissons gazeuses, chocolat, cacao, etc.),

Eviter la consommation excessive de café, de thé, d’épices.

Eviter le lait et préférer le yaourt.

Eviter l’alcool, les conserves,

les aliments qui donnent des ballonnements tels l’ail, les oignons, le haricot, le zamnè, le chou.

Eviter l’usage de laxatifs sans avis médical.

Eviter les purges afin de ne pas irriter l’intestin.

En cas de constipation, une cuillerée d’huile avec du citron, le matin à jeun, aide à expulser les selles. Les épinards, le tamarin, etc. ont également un effet laxatif.

Attention: consommer trop de fibres peut irriter l’intestin et aggraver la constipation. En outre, l’excès de fibres baisse l’absorption des minéraux, tel le calcium, etc.

Dr Nana Thiombiano/Coulibaly