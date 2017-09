DR NANA THIOMBIANO, NUTRITIONNISTE MEDICALE : « Il faut éviter l’eau fraîche parce qu’elle ne facilite pas la digestion »

Avant tout propos, nous tenons à souligner que notre apport dans ce journal, a pour objectif de contribuer à une bonne santé des lecteurs et tout ce que nous disons n’engage que nous.

Aujourd’hui, nous allons parler de l’eau. Pourquoi ?

Tout simplement parce que beaucoup de personnes ne savent pas que l’eau est un aliment important et vital. Nul ne peut survivre 2 à 3 jours sans eau.

L’eau joue des rôles importants dans l’organisme: transport des nutriments, élimination des déchets, constitue la structure des membranes ainsi que les milieux intra et inter cellulaires, sert de solvant aux nutriments, lubrifiants, barrières contre les chocs (larmes, liquides amniotiques, etc.), régulation de la température du corps.

L’eau représente 60 % du poids du corps de l’adulte et 70% chez l’enfant. C’est dire que plus de la moitié de notre poids est de l’eau. Chez une personne de 70 kg, 42 kg sont de l’eau. Chez un enfant de 10 kg, 7 kg sont de l’eau.

Cependant, une personne qui a plus de muscles contient plus d’eau qu’une personne qui a plus de graisses. Ainsi, la femme contient moins d’eau que l’homme. Les besoins en eau sont tellement importants que 88% du lait maternel est de l’eau contre 2% en protéines, 4% en graisses et 7% de sucre. La nature nous apprend donc très tôt dans la vie, que nous devons boire suffisamment chaque jour.

Or, beaucoup de gens boivent chaque jour de l’eau, mais pas suffisamment. Les besoins sont en moyenne de 1,5 ml par Kcal. Par exemple, une personne qui a des besoins en calories de 2000 Cal/jour doit consommer 3 litres d’eau par jour. Il faut donc consulter un nutritionniste ou un diététiste pour connaître ses besoins en calories et partant, en eau. Certaines circonstances aussi peuvent augmenter les besoins en eau comme en cas de fièvre, pendant l’effort physique intense, la chaleur, quand l’air est sec, en montagne, etc.

Comment pouvons-nous assurer nos besoins en eau ?

Les sources de l’eau sont: l’eau de boisson (eau de robinet, eau minérale, eau gazeuse, etc.); les aliments riches en eau: fruits (orange, pastèque, papaye, mandarine, raisin, avocat, etc.) et légumes frais (tomate, carottes, concombres, etc.), jus de fruits ou de légumes ou de légumineuses ou de céréales ou de tubercules (mangue, bissap, zom koom, hochata, jus de soja, etc.), bouillie, déguè, soupe, etc.; l’eau métabolique (produit par notre corps): l’oxydation, c’est-à-dire l’utilisation d’1g de sucre produit 0,6 ml d’eau, 1g de protéines 0,4 ml et 1g de graisses, 1, 07 ml d’eau. Si nous considérons toujours une personne qui a des besoins en calories de 2000 Cal, les glucides devraient être de 300 g, les protéines 75 g et les graisses, 56 g. Ainsi, leur utilisation fournirait 270 ml soit environ 0,3 l d’eau. Notre alimentation doit donc toujours comporter des aliments riches en eau (eau de boisson, jus naturel, fruits et légumes frais) afin d’assurer les besoins en eau, car la production du corps est insuffisante. En plus, le corps perd naturellement de l’eau chaque jour par: les selles, 100 ml par jour sauf en cas de diarrhée (elle augmente les pertes en eau; la respiration, 0,6 l par jour; la transpiration, 0,6 l par jour mais peut atteindre plusieurs litres en cas de chaleur comme c’est le cas ici; l’urine, elle est variable selon l’état d’hydratation du corps : plus le corps est en manque, moins il en élimine.

Si nous ne buvons pas suffisamment, « le volume du sang diminue, les cellules du corps ne sont pas bien hydratées, les échanges entre les cellules du corps ne se font pas bien ».

Quelles sont les conséquences?

Lorsque le corps n’est pas bien hydraté, il n’y a pas assez de sang pour approvisionner tous les organes en oxygène et en nutriments (glucides, protéines, lipides) pour fournir l’énergie.

Quelles sont les solutions qui sont envisagées?

Le cœur va privilégier les organes vitaux: le cœur lui même et le cerveau. Les autres organes devront alors se contenter de ce qui reste.

Or, imaginons un peu, le poumon qui ne peut pas décharger le sang du gaz carbonique, alors que nous en produisons constamment; le foie qui ne peut pas par exemple décharger le sang de l’excès de graisses, le pancréas qui ne peut pas décharger le sang de l’excès de sucre, etc., après que nous ayions mangé. L’excès de sucre va causer l’hyperglycémie qui va petit à petit conduire au diabète. L’excès de graisses et de sucre va épaissir le sang et il va s’en suivre une élévation de la pression artérielle, etc.

Tout ce dysfonctionnement va avoir un effet sur notre productivité, notre humeur, notre bien-être en somme. En effet, si le sang n’est pas bien purifié c’est-à-dire, enrichi en oxygène, les glucides, les protéines et les graisses ne vont pas fournir l’énergie nécessaire pour mener nos activités. Etant déshydratés, nous allons être très irritables, peu patients, plus intolérants, avoir des céphalées, être nerveux, etc. Alors, écoutons notre soif et buvons régulièrement chaque jour.

Comment savoir si nous buvons suffisamment?

Lorsque nous sommes déshydratés, nos lèvres sèchent. Il faut donc écouter son corps. Cependant, certaines personnes sont à risque de déshydration : les enfants (quand ils jouent, ils oublient de boire), les personnes âgées (quand elles sont sans assistance), les coureurs de longues distances pendant les compétitions sportives (il faut leur fournir de l’eau pendant la course), les personnes travaillant dans des conditions de chaleurs intenses (ouvriers, gardiens, producteurs agricoles, etc., ils doivent boire régulièrement).

Les urines sont un moyen sûr. Si on ne boit pas assez, on urine peu.

Lorsque nous sommes bien hydratés, les urines sont jaune-clair au réveil (surveillons donc la couleur des urines au réveil). Si elles sont très claires, nous buvons trop d’eau. Si par contre elles sont jaune foncé, nous ne buvons pas suffisamment.

Buvons régulièrement au réveil (2-4 verres d’eau chaude mais pas bouillante et attendre 30 minutes avant de manger), entre les repas et 2 verres d’eau à la température ambiante au coucher. Accompagnons nos repas de soupes légères ou de tisanes. Il faut éviter l’eau fraîche parce qu’elle ne facilite pas la digestion et fait beaucoup transpirer (perdre de l’eau).

L’eau est importante parce qu’elle nous fournit des minéraux également (sodium, calcium, magnésium, etc.)

Dr Nana THIOMBIANO

Nutritionniste médicale